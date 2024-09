Le manager du Schalke, Geraerts, déclare à la suite de Debakel: "Je ne reculerai pas".

L'entraîneur de Schalke, Karel Geraerts, reste déterminé suite à leur défaite incroyable et frustrante de 3-5 contre SV Darmstadt 98. "Je suis un sportif. Je ne baisse pas les bras", a déclaré le quadragénaire, qui fait face à une pression croissante. "Je continue. C'est ma façon de faire pour demain, la semaine prochaine, voire tout au long de ma carrière de football."

Avant l'effondrement de leur avance de 3-0, il y avait des murmures concernant l'avenir de Geraerts au club de football de deuxième division. Lorsqu'on lui a demandé si des figures influentes comme le directeur sportif Ben Manga ou le conseil d'administration le soutenaient toujours, Geraerts a répliqué : "C'est un sujet pour le directeur sportif, le conseil d'administration ou d'autres." La décision de savoir s'il sera sur le banc pour le prochain match ne lui appartient pas. Schalke n'a réussi à obtenir que quatre points lors de ses six premiers matches en 2. Bundesliga.

Schalke : Les générateurs de secours entrent en action

En raison d'une série de pannes de courant au stade de Schalke, les téléspectateurs qui regardaient la diffusion de Sky du match de 2. Bundesliga entre FC Schalke 04 et SV Darmstadt 98 (3-5) ont manqué deux buts cruciaux. Ils ont manqué l'avantage intérimaire de 3-0 de Schalke avec le but de Ron Schallenberg en première mi-temps (39e minute), et plus tard, l'égalisation de Darmstadt par Isac Lidberg (56e).

Selon S04, "Les générateurs de secours se sont activés à chaque fois, mais certains systèmes informatiques devaient être redémarrés." Cela a affecté la diffusion télévisuelle, entre autres choses. La cause initiale des pannes de courant était initialement indéchiffrable.

"À Schalke, il y a eu une panne de courant, même affectant les projecteurs. Le but numéro trois a été marqué lorsque les lumières se sont rallumées, mais les caméras et la diffusion associée ne fonctionnaient pas encore." Sky a présenté des excuses sur la plateforme X, reconnaissant la panne et remerciant les téléspectateurs pour leur compréhension.

