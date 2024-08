- Le manager du Schalke, Elgert, dit que tout le monde aspire à la grandeur.

Il est clair que le développeur de talents accompli Norbert Elgert, associé au club de Bundesliga Schalke 04, reconnaît la critique sévère envers le manque de préparation des jeunes. Le sexagénaire pense également que la génération plus âgée est en partie responsable. Comme il l'a déclaré dans le podcast "Spielmacher - Le football sous toutes ses coutures" de Sebastian Hellmann, "De nos jours, tout le monde aspire à être quelqu'un, mais personne ne veut faire les efforts nécessaires pour y parvenir." Il a également expliqué, "Je pense que les principes fondamentaux du succès restent les mêmes."

Les attentes de réussite dans une carrière nécessitent un délai déterminé et un travail acharné pendant plusieurs années. "Il n'est pas possible et il ne sera pas possible à l'avenir d'atteindre le succès sans effort. Nous devons informer nos enfants et notre jeunesse de cela. Tout le monde rêve de vivre comme on le fait à la fin de sa carrière aujourd'hui, mais cela n'arrivera pas - j'en suis convaincu."

Elgert et ses collègues entraîneurs se sentent responsables du développement global de leurs protégés. Il a déclaré, "En tant qu'entraîneurs et coaches, nous devons être bien plus que des transmetteurs de technique, de tactique et d'athlétisme. Nous devons également transmettre des valeurs saines et être présents aujourd'hui et à l'avenir."

Norbert Elgert est un membre clé de FC Schalke 04 depuis 1996, principalement dans le secteur de la jeunesse. En supervisant ses équipes, il a remporté trois titres consécutifs de champion d'Allemagne A-Junior et deux victoires en coupe A-Junior. Considéré comme l'un des meilleurs développeurs d'Allemagne, Elgert a façonné des talents tels que le champion de la coupe du monde 2014 Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Julian Draxler et Leroy Sané, qui ont également porté le maillot national.

