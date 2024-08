Le manager du Brême, Willi Lemke, est mort.

Profonde tristesse à Werder Bremen : Willi Lemke est décédé. Le directeur général de longue date qui a conduit les Verts et Blancs à de grands succès dans les années 1980 et 1990 est honoré par Werder comme l'une des "plus grandes personnalités de l'histoire du football allemand".

Une légende de la Bundesliga nous a quittés : Wilfried "Willi" Lemke est décédé. L'ancien directeur général et président du conseil de surveillance de Werder Bremen est décédé lundi à l'âge de 77 ans à Bremen. Le club a annoncé cela sur sa page officielle.

Lemke a marqué une époque réussie au club de Bundesliga après avoir pris la direction en 1981. Avec l'entraîneur Otto Rehhagel, il a fait des Verts et Blancs un rival majeur du FC Bayern dans les années 1980 et 1990, remportant les championnats allemands en 1988 et 1993. Il a également conduit l'équipe à des victoires en coupe en 1991, 1994 et 1999. Avant son passage à Werder, Lemke avait travaillé pendant plusieurs années comme directeur général de l'association d'État du SPD de Brême. Après avoir quitté son poste opérationnel à Werder en 1999, il est revenu à la politique et est resté membre du conseil de surveillance pendant de nombreuses années.

"Choqué et profondément attristé"

"Willi Lemke est l'une des plus grandes personnalités de Werder de tous les temps. La nouvelle de sa mort soudaine nous a choqués et nous remplit de profonde tristesse", a déclaré Dr. Hubertus Hess-Grunewald, président et chairman du conseil de surveillance de Werder sur le site du club. "Willi sera rappelé comme une personnalité innovante, combative, passionnée, ambitieuse et contestataire. Il était toujours humain et abordable. Peu de personnes sont aussi étroitement associées à Werder que Willi Lemke. Son travail - à la fois au sein de notre club et au-delà de Brême - était extraordinaire et exemplaire. Il était un citoyen du monde qui est toujours resté hanseatique. Nos pensées sont avec sa famille en ces moments difficiles."

Klaus Filbry, chairman du directoire de Werder Bremen, a ajouté : "Sa mort inattendue et beaucoup trop précoce met l'SV Werder à l'arrêt pour un moment. Willi Lemke appartient sans aucun doute aux plus grandes personnalités de l'histoire du football allemand."

