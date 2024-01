Le manager des White Sox affirme que Josh Donaldson des Yankees a fait un commentaire raciste à Tim Anderson

"Il a fait un commentaire raciste et c'est tout ce que je vais dire", a déclaré La Russa aux journalistes après le match, ajoutant que l'accusation est "aussi forte que possible".

La Russa n'a pas précisé ce qui avait été dit, mais Anderson, 28 ans, qui a joué ses sept saisons en Major League Baseball (MLB) à Chicago, a déclaré qu'Anderson l'avait appelé "Jackie" [Robinson] de manière irrespectueuse.

Il essayait de m'appeler Jackie Robinson, du genre "Quoi de neuf, Jackie ?". Anderson a déclaré après le match. "Je ne joue pas comme ça. Je ne dérangeais personne aujourd'hui, mais il a fait ce commentaire et c'était irrespectueux. Je ne pense pas que ce soit justifié. Ce n'était pas nécessaire.

Jackie Robinson a été le premier joueur noir à jouer dans les ligues majeures.

En cinquième manche, les bancs des deux équipes se sont vidés après une confrontation verbale entre Donaldson et le receveur des White Sox, Yasmani Grandal, au marbre.

Donaldson a semblé pointer du doigt Anderson, qui jouait sur le terrain, et les deux bancs se sont vidés. Anderson a dû être retenu par ses coéquipiers. Les deux équipes ont reçu des avertissements, mais personne n'a été expulsé du match.

Anderson a déclaré que ce n'était pas la première fois que Donaldson lui faisait ce commentaire pendant le match. "Cela s'est produit lors du premier match - la première fois qu'il est entré en jeu - et je l'ai épargné cette fois-là. Puis cela s'est reproduit, et c'était tout simplement déplacé. Nous n'avons pas besoin de jouer comme ça", a déclaré Anderson.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était d'accord avec la déclaration de La Russa selon laquelle le commentaire était raciste, Anderson a acquiescé en disant : "Dans le même ordre d'idées, oui".

Donaldson, après le match, a admis avoir appelé Anderson "Jackie" mais a nié toute intention raciste dans ce commentaire.

"Nous n'essayons pas de déclencher des bagarres ou quoi que ce soit de ce genre", a déclaré Donaldson aux journalistes après le match. "De toute évidence, il a jugé que c'était un manque de respect et s'il l'a fait, je m'excuse parce que ce n'est pas ce que j'essayais de faire en aucune façon.

Donaldson a ajouté qu'il aborderait la question avec Anderson, mais qu'il n'était pas certain que ce dernier soit disposé à le faire.

Donaldson a affirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie entre eux deux, et qu'ils avaient déjà plaisanté à ce sujet après l'interview d'Anderson avec Sports Illustrated en 2019, où il s'était qualifié de "Jackie Robinson d'aujourd'hui".

"Je me sens un peu comme le Jackie Robinson d'aujourd'hui", a déclaré Anderson en 2019, tout en disant qu'il voulait ramener le "plaisir" au baseball. "C'est énorme à dire. Mais c'est cool, mec, parce qu'il a changé le jeu, et j'ai l'impression que j'arrive à un point où je dois changer le jeu."

La MLB étudie l'affaire et parle à toutes les parties concernées, a déclaré à CNN une source au fait de la situation.

Il y a des antécédents récents entre Anderson et Donaldson. Lors d'un match entre les Yankees et les White Sox le week-end dernier, les deux joueurs sont entrés en collision lors d'une tentative de marquage au troisième but et Anderson s'est offusqué du marquage de Donaldson.

CNN a contacté les White Sox et les Yankees pour obtenir des commentaires supplémentaires.

