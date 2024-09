Le manager de l'Atlético vise Courtois après les protestations des fans

Au cours d'un derby de Madrid tumultueux, le gardien de but de Real, Thibaut Courtois, a réussi à retirer divers objets de sa surface de réparation, notamment des briquets, des bouteilles et, à un moment donné, un mystérieux sac en plastique. La rivalité intense entre Real (1:1) et Atlético a atteint son paroxysme autour de la 64e minute, nécessitant une pause de 20 minutes en deuxième mi-temps. L'arbitre Mateo Busquets Ferrer a envoyé les deux équipes aux vestiaires du Metropolitano d'Atlético.

Le capitaine d'Atlético, Koke, a commenté le chaos après le match, espérant que les responsables du lancer d'objets sur le terrain soient interdits de stade à l'avenir.

Real, avec le joueur allemand Antonio Rüdiger et un impressionnant palmarès en football espagnol, a pris l'avantage grâce à Éder Militão. Courtois, ancien joueur d'Atlético entre 2011 et 2014, a célébré le but avec enthousiasme, levant le poing vers les supporters adverses. Ce geste s'est avéré être une provocation pour les supporters d'Atlético.

Simeone Condamne le Comportement des Fans

"Ces individus n'ont pas leur place dans les tribunes", a déclaré l'entraîneur d'Atlético Diego Simeone en s'adressant à ses propres supporters pendant la longue pause et en touchant son front de frustration à plusieurs reprises. "Nous devons traiter ces actions, mais ceux qui les incitent doivent également être pénalisés." Il semblait s'adresser à Courtois. "Celui qui provoque avec des briquets ne doit pas être autorisé à revenir, et celui qui incite doit être puni", a-t-il insisté.

"Nous, les joueurs", a ajouté Simeone, devons également contribuer à prévenir de tels incidents. Les provocations ne sont pas excusables "quels que soient les protagonistes, Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann ou tout autre". Atlético a publiquement condamné l'incident au Metropolitano et coopère avec les autorités pour approfondir l'enquête. Un individu a déjà été identifié, et Atlético a promis d'appliquer des sanctions internes strictes aux personnes impliquées.

Real, privé de son attaquant vedette blessé Kylian Mbappé, n'a pas réussi à maintenir son avantage à la reprise. Angel Correa a marqué l'égalisation pour Atlético à la 5e minute du temps additionnel, un but surprise, et l'équipe a terminé le derby à dix après que Marcos Llorente ait été expulsé pour une faute (90+9).

L'entraîneur de Real, Carlo Ancelotti, a salué la manière dont l'arbitre a géré la situation, qui a inclus une longue pause et la résolution de divers problèmes. "Nos joueurs et moi", a-t-il déclaré, "sommes tous d'accord pour dire que l'arbitre a bien géré la situation."

Malgré la tension pendant le match, Thibaut Courtois de Real, qui a joué pour Atlético par le passé, a manifesté sa passion pour le football en célébrant le but de son équipe avec enthousiasme, contribuant peut-être à entretenir la rivalité entre les deux équipes. En réponse à l'atmosphère chaotique et aux incidents de lancer d'objets, le manager d'Atlético Diego Simeone a exhorté ses fans à faire preuve de plus de fair-play, en insistant sur la nécessité de sanctions pour les instigateurs et les auteurs.

