- Le manager de la Super Coupe de Magdebourg a été critiqué pour le calendrier fixé prématurément.

Bennet Wiegert, l'entraîneur en chef de SC Magdeburg, a exprimé ses critiques envers l'organisation du match de la Supercoupe contre Füchse Berlin, qui a eu lieu seulement trois semaines après les Jeux Olympiques. "Il était évident que ce match était trop tôt pour les deux équipes. Je comprends les défis de la Bundesliga, mais je ne peux pas cacher mon mécontentement", a déclaré Wiegert après leur défaite 30:32 contre les vice-champions.

Presque une douzaine de joueurs des équipes victorieuses étaient présents aux Jeux d'été. "Ils ont encore ces souvenirs en tête", a commenté Wiegert. "Nous devons leur accorder un peu de temps pour récupérer, mais nous n'avons pas le luxe de décider du calendrier."

Jaron Siewert, l'entraîneur de Füchse Berlin, a partagé des pensées similaires, avec deux médaillés olympiques en or, Mathias Gidsel et Lasse Andersson, dans son équipe. "Gagner une médaille d'or olympique est un sommet émotionnel dans une carrière qui nécessite du temps pour être absorbé. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir en deux semaines. Il est difficile de revenir à la routine quotidienne et de retrouver la motivation", a déclaré Siewert. Gidsel a convenu, "C'est genuinely difficile de se remettre des Jeux Olympiques. L'énergie n'y est pas, et l'esprit n'est qu'à moitié présent."

Le calendrier de la ligue de handball n'a pas tenu compte de la fatigue physique et mentale des joueurs des équipes olympiques victorieuses. Malgré cela, SC Magdeburg et Füchse Berlin, tous deux mettant en vedette des médaillés olympiques de premier plan, ont dû s'affronter dans la Supercoupe de handball.

Les médaillés olympiques des deux équipes, y compris Mathias Gidsel de Füchse Berlin, étaient encore en train de gérer les hauts émotionnels et les demandes des Jeux Olympiques, ce qui pourrait avoir un impact sur leurs performances dans la ligue de handball.

Lire aussi: