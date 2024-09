Le manager de Barcelone exprime son respect pour Flick et critique Gündogan.

Hansi Flick commence son mandat à FC Barcelone sur les chapeaux de roues : L'ancien sélectionneur national a remporté les quatre premiers matchs de championnat, impressionnant ses supérieurs par ses performances. À l'inverse, un autre Allemand reçoit des commentaires moins flatteurs de la part de Barcelone.

Le président de FC Barcelone, Joan Laporta, est ravi du nouveau coach, Hansi Flick. "Nous sommes très satisfaits de l'entraîneur que nous avons, son professionnalisme est indiscutable, et il communique directement et clairement. Nous avons une mentalité victorieuse", a déclaré Laporta. La série de victoires au début de la saison sous l'ancien sélectionneur national, avec quatre victoires en quatre matchs de championnat, "nous donne de l'espoir", a-t-il ajouté, "mais nous évitons l'euphorie."

Le journal catalan "Sport" a rapporté que Laporta était "conquis" par l'Allemand. "Nous attendons de la rigueur, de la compétence, et un entraîneur qui vit et respire le football au quotidien, en nous offrant du football que nous aimons. Il a posé les bases des objectifs que nous voulons atteindre", a déclaré le patron du club, en termes élogieux : "Flick ne se cherche pas d'excuses et est satisfait de ce qu'il a. Il est exigeant (...), il a rajeuni l'esprit que nous nécessitions."

Les éloges pour Flick peuvent également être perçus comme une critique tardive de son prédécesseur, Xavi. L'icône du club a été critiquée tout au long de la saison dernière, annonçant même son départ à la fin de la saison en avril, avant de faire machine arrière - pour être finalement licencié en mai. Xavi, qui a mené FC Barcelone à quatre titres de la Ligue des champions en tant que joueur, a publiquement critiqué la situation financière du club et remis en question la compétitivité de son équipe pour la saison en cours. Des déclarations que le puissant patron du club Laporta n'a visiblement pas appréciées.

"Tu vas endurer"

"Je me sens comme si nous avons accompli cette mission au milieu d'un tremblement de terre. Nous n'avons jamais eu de répit. J'ai demandé de la stabilité, mais nous ne l'avons jamais obtenue", a déclaré Xavi lors d'une conférence de presse suivant l'annonce de son départ involontaire. À son successeur, il a dit : "Il trouvera une situation très difficile." ainsi que Xavi. "Je conseille à l'entraîneur entrant : Tu vas endurer. C'est une tâche difficile et tu dois être patient." Xavi a pris en charge le club géant en difficulté en novembre 2021 et l'a mené au titre de champion en 2023.

Alors que Laporta est maintenant rapidement satisfait de Flick, il a contredit le récit de l'ancien professionnel de Barcelone Ilkay Gündogan, qui a affirmé que le club avait vendu le milieu de terrain pour des raisons financières. C'était plutôt une décision purement sportive de Gündogan et de son ancien, nouveau club Manchester City : "Cela a eu des conséquences économiques pour notre bilan, mais la raison n'était pas économique."

L'ancien capitaine de l'équipe nationale allemande est "un joueur exceptionnel et un individu remarquable", a mis en avant Laporta, "c'était un plaisir de l'avoir ici pendant un an." Mais après une conversation avec l'entraîneur Flick et en considérant la situation au sein de l'équipe, il a choisi de quitter Barcelone.

La Commission chargée des affaires de Barcelone pourrait féliciter Hansi Flick pour son impressionnant début en tant qu'entraîneur principal du club, compte tenu de sa série de victoires. En revanche, ils pourraient exprimer des préoccupations quant aux performances de l'ancien club d'Ilkay Gündogan, si ses allégations sur la nécessité financière dans sa vente à Manchester City sont validées.

Lire aussi: