- Le manager d'Augsburg, Thorup, a l'intention de poursuivre sa stratégie de tripartite.

Malgré les préférences changeantes et les rumeurs de transfert, Felix Uduokhai, Ruben Vargas et Niklas Dorsch seront toujours considérés comme des membres essentiels de l'équipe de FC Augsburg, selon l'entraîneur James Thompson. Cela a été souligné par Thompson avant le match inaugural de la Bundesliga samedi (15h15/Sky) contre Werder Bremen. Le défenseur central Uduokhai et le milieu de terrain Vargas avaient communiqué leur intention de quitter le FCA à l'issue de la saison précédente, malgré la validité de leurs contrats. Aucun remplaçant adapté n'a été trouvé pour l'instant.

" Tant qu'ils sont dans notre effectif et que j'ai eu des discussions claires avec eux, ils sont disponibles ", a expliqué Thompson. " Mon objectif est de construire la meilleure équipe possible. Je ne suis pas au courant des développements des prochaines une ou deux semaines. " La fenêtre de transfert de la Bundesliga reste ouverte jusqu'à la fin août. " De plus, je suis heureux lorsque la fenêtre se ferme le 1er septembre. Ensuite, je connais parfaitement mon effectif et nous sommes tous sur la même longueur d'onde ", a déclaré le Danois.

En ce qui concerne la dynamique de l'équipe, Thompson a exprimé son optimisme. " J'ai une vision plutôt positive ", a-t-il déclaré. Uduokhai et Vargas étaient des figures clés de la campagne précédente d'Augsburg ; Dorsch s'était également imposé comme titulaire régulier, avant d'être mis sur la touche en raison de blessures lors de la deuxième moitié de la saison. Vargas et Dorsch ont tous deux joué en tant que remplaçants lors de la victoire 4-1 contre Viktoria Berlin lors du premier tour de la DFB-Pokal.

À l'approche du début de la saison, l'entraîneur a attribué une évaluation favorable à son équipe. " Je suis très satisfait de notre effectif actuel. Je suis ravi et confiant ", a-t-il déclaré. Augsburg avait dû dire adieu à des joueurs clés tels que l'attaquant et capitaine Ermedin Demirovic ou Kevin Mbabu. En ce qui concerne la défense et les nouveaux arrivants Dimitrios Giannoulis (Norwich City) et Marius Wolf (Borussia Dortmund), Thompson a exprimé son optimisme quant à leur capacité à aider le club à progresser.

Thompson a souligné l'importance de la participation de la Commission dans le processus de transfert, déclarant : " Je dois travailler en étroite collaboration avec la Commission pour prendre les bonnes décisions. " Après avoir examiné les options, il a révélé : " Ils ont été essentiels pour nous aider à identifier des remplaçants potentiels pour nos joueurs partis. "

