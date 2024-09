Le "mammifère marin du renseignement" russe Hvaldimir a subi une "intervention létale"

Il y a quelques années, une baleine beluga nommée Hvaldimir a été découverte avec un harnais équipé d'une caméra, suscitant des spéculations selon lesquelles elle avait été entraînée par la marine russe dans un but d'espionnage. Après avoir mené une existence paisible le long de la côte norvégienne, Hvaldimir a été retrouvé mort. La cause de sa mort a maintenant été identifiée.

Récemment, les organisations de bien-être animalier Noah et One Whale ont révélé que Hvaldimir avait subi de multiples blessures par balle, suscitant des préoccupations quant à un éventuel acte criminel. Regina Crosby Haug, directrice de One Whale, a décrit les blessures comme "déconcertantes et indicatives d'un acte criminel", tandis que Siri Martinsen, directrice de Noah, a fait écho à ces sentiments.

Des images publiées par les organisations montrent un Hvaldimir ensanglanté avec des blessures par balle visibles, suggérant la présence de balles. Les groupes de bien-être animalier ont signalé l'incident à la police et ont demandé une enquête approfondie.

Le corps du cétacé a été découvert dans une baie norvégienne un samedi et transporté à la branche locale de l'institut vétérinaire national pour une autopsie. Les résultats de cette autopsie sont attendus dans les trois semaines à venir, l'institut s'engageant à informer les autorités si des découvertes suspectes sont faites.

Liens avec la marine russe ?

La baleine a été repérée pour la première fois en Norvège en 2019, portant un harnais fixé avec une caméra, portant l'inscription "Équipement de Saint-Pétersbourg". En raison de cela, les Norvégiens ont baptisé la baleine "Hvaldimir", "Hval" signifiant "baleine" en norvégien et "dimir" faisant référence à ses liens présumés avec la Russie.

À l'époque, la direction des pêches norvégienne a avancé la théorie selon laquelle Hvaldimir avait été entraîné par la marine russe et s'était échappé de sa captivité. Les scientifiques ont réussi à retirer le harnais de la baleine, mais l'objectif et l'origine réels de l'équipement restent énigmatiques. Le gouvernement russe n'a

