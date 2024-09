Le maître de Saturday Night Live, Lorne Michaels, dévoile les stratégies satiriques du programme pour les élections politiques à venir.

Lorne Michaels, le cerveau derrière la longue émission de sketches, a déclaré que la cinquantième saison anniversaire ne s'écarterait pas de la norme. Il considère la période pré-électorale de novembre comme le moment parfait pour faire revenir certains anciens membres bien-aimés du casting au Studio 8H.

During an interview with the Hollywood Reporter published on Thursday, Michaels expressed his desire to honor this season with the return of cast members who hold a deep affection for the show, not necessarily as hosts, but just for make-appearances. He mentioned that this election period, with its five to six shows, would provide an excellent opportunity for this.

Michaels confirmed that Maya Rudolph reprendra son rôle de la Vice-Présidente Kamala Harris. Il a également révélé que Steve Martin fera partie de cette saison, bien qu'il ait clarifié que Martin ne jouerait pas Tim Walz, le colistier de Harris, malgré les demandes populaires en ligne.

Regarding who might play former President Donald Trump, Michaels était ambigu sur le retour potentiel d'Alec Baldwin en tant qu'imitateure de Trump, mais a laissé entendre que James Austin Johnson, qui a également interprété le rôle, serait présent dans l'émission d'une manière ou d'une autre.

Michaels a médité, "Trump a évolué." Il a ajouté, "Nous devrons le remodeler à nouveau, car, eh bien, vous avez vu le débat. Le charme du show-business réside dans le fait que l'on ne peut pas revenir avec le même spectacle. Donc, tous ces personnages doivent être réévalués."

Michaels a conclu en disant, "Nous avons les acteurs pour les interpréter, et cela devrait être divertissant." Il a ajouté, "On ne peut pas faire la leçon à l'auditoire, c'est là le cœur de la politique moderne. Notre style de satire politique est plus comme, 'Oui, il y a quelques idiots des deux côtés.'"

"SNL" est prêt à commencer sa cinquantième saison le 28 septembre sur NBC. "Hacks" star Jean Smart sera l'hôte, et Jelly Roll servira de musicien invité.

Michaels pense que la période pré-électorale rendra la cinquantième saison de "SNL" plus divertissante, car elle offrira une occasion idéale de faire revenir les anciens membres bien-aimés du casting pour des apparitions. Le style de satire politique de l'émission consiste à présenter quelques idiots des deux côtés d'une manière divertissante, en évitant de faire la leçon à l'auditoire.

