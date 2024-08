- Le maire regarde en bas sur les tours de refroidissement de sauter

Le premier maire de Grafenrheinfeld, Christian Keller (CSU), regarde avec une certaine nostalgie les tours de refroidissement distinctives de la centrale nucléaire démantelée, quelques heures seulement avant leur démolition. "C'est un repère que nous avons connu pendant de nombreuses décennies", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "C'est quelque chose de spécial." De nombreux habitants de sa communauté, située près de la centrale, y avaient travaillé. "Nous l'avons toujours vue, elle était juste devant nous", a déclaré Keller. "Et quand elle aura disparu, nous verrons ce que cela nous fait." Pour lui, la démolition prévue ce soir-là sera un moment émotionnel.

Des milliers de spectateurs sont attendus

Cinquante ans après le début de la construction de l'installation, les deux symboles les plus marquants de l'ancienne technologie à haut risque sont sur le point d'être démolis autour de 18h30. La police est présente avec des dozens of vehicles around the exclusion zone of the power plant, expecting thousands of spectators, as a police spokesman said. The first people started setting up cameras under trees hours before the demolition to capture the best possible images and videos of the spectacle.

Keller also expects many viewers, especially from the region. Many people have told him: "That was always an important landmark for us, for example when we returned from vacation. We could see the towers from afar. We always knew: We're home."

The nuclear power plant south of Schweinfurt was the oldest active one in Germany until its shutdown. Construction began in 1974. The first chain reaction occurred at the end of 1981, and electricity was fed into the grid from June 1982. It was in service for 33 years until 2015. The decommissioning process began in 2018 and is expected to take another ten years.

The cooling towers are each 143 meters high. The diameter at the base is about 105 meters each, and about 64 meters at the top.

