Le maire mexicain nouvellement élu meurt de faim à peine quelques jours de son mandat.

Le décès d'Alejandro Arcos, qui a pris ses fonctions de maire de Chilpancingo le 1er octobre, a suivi de près celui de Francisco Tapia, le secrétaire de la municipalité, mortellement touché par des coups de feu. Cet incident a ravivé l'anxiété concernant les questions de sécurité dans un pays qui vient de connaître les élections générales les plus importantes et les plus violentes de son histoire.

Le lundi, la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum a exprimé sa tristesse suite au décès d'Arcos et a promis que son équipe de sécurité présenterait ses mesures pour faire face au problème de sécurité nationale le mardi.

Sheinbaum a déclaré : "Nous allons élaborer notre stratégie globale. Nous allons renforcer nos efforts dans certains États, en mettant l'accent sur le renforcement de la sécurité, la collecte de renseignements et les enquêtes, en travaillant main dans la main avec les gouverneurs."

Chilpancingo est le cœur de Guerrero, un État connu pour ses taux de criminalité élevés et pour sa destination touristique populaire, Acapulco.

La gouverneure de l'État, Evelyn Salgado, a condamné le meurtre et a promis de traduire les responsables en justice. "La société tout entière de Guerrero est endeuillée par cette perte et est remplie de rage", a-t-elle écrit sur sa plateforme.

Cependant, les menaces contre les politiciens mexicains dépassent les frontières de Guerrero, comme en témoigne l'élection cruciale du 2 juin qui a porté Sheinbaum au pouvoir.

Avec 20 000 sièges électoraux en jeu, le nombre de morts causées par des individus cherchant à manipuler le processus électoral a atteint un niveau record.

During the selection phase, at least 34 political hopefuls fell victim to criminal organizations. But the bloodshed did not cease there. Merely hours following Sheinbaum's election, the mayor of a western Mexican town was entertained by gunshots.

According to a report by Integralia Consultants, Mexican criminal organizations specifically target politically charged attacks at the municipal level as mayors can provide them protection via their connections with law enforcement and the local economy.

The report further revealed that criminal gangs often finance election campaigns, intimidating candidates and violently intervening to persuade politicians to align with their interests.

In light of the rising concerns about safety in the Americas, where political violence has become a significant issue, President Claudia Sheinbaum has vowed to improve security measures not just in Mexico, but also in states with high crime rates, such as Guerrero, known for its popular tourist destination, Acapulco. Globally, the world is watching the actions taken by Mexico to tackle political violence, which has also impacted politicians beyond its borders.

