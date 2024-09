Le maire exprime sa vive désapprobation pour les remarques concernant le procès d'Avignon.

Dans le cadre d'une affaire de viol en Avignon, en France, le maire a suscité une vive condamnation avec sa remarque désinvolte. "Ç'aurait pu être pire, il n'y avait pas d'enfants impliqués, personne n'est mort", a déclaré Louis Bonnet, 74 ans, maire de Mazan où résidait l'accusé principal, à la BBC. Il faisait référence aux allégations de 200 cas de viol de Gisele Pelicot. Son mari, Dominique Pelicot, droguait sa femme avec des sédatifs avant d'inviter de nombreux hommes à la violer pendant qu'elle était inconsciente.

Plus tard, Bonnet a présenté des excuses pour ses commentaires insensitifs, qui ont suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. "On m'accuse de minimiser la gravité des crimes horribles commis par l'accusé. Je réalise à quel point ces déclarations sont choquantes et je m'en excuse sincèrement", a-t-il écrit sur Facebook.

Le procès contre Dominique Pelicot, qui est maintenant divorcé de Gisele, a attiré une attention internationale depuis son début en septembre.

La défense du co-inculpé : "J'étais un peu naïf"

Jeudi, des photographies et des vidéos explicites de Gisele Pelicot, prises par Dominique Pelicot et sauvegardées sous l'étiquette "Abus" sur son disque dur, ont été présentées comme pièces à conviction pour la première fois. Le dossier contenait également un sous-dossier étiqueté "Jacques", faisant référence à l'un des nombreux hommes que Dominique Pelicot avait invités via des forums en ligne pour agresser sexuellement sa femme inconsciente.

Le public de la salle d'audience a été renvoyé pendant cette présentation, mais les journalistes ont été autorisés à rester. Les vidéos montraient Gisele Pelicot allongée inconsciente tandis que deux hommes la violaient. Jacques C., un co-inculpé, a témoigné devant le tribunal qu'il croyait interagir avec un "couple progressiste". "J'étais un peu naïf", a-t-il affirmé. Il a assuré au tribunal qu'il avait touché la femme sans pénétration.

Le juge a ensuite décidé de ne plus montrer de matériel explicite en présence de journalistes, une décision contestée par l'équipe juridique de Gisele Pelicot. "Ce procès a le potentiel de changer la société. Cependant, pour y parvenir, nous devons avoir le courage de faire face à la vérité brutale du viol", a déclaré Stéphane Babonneau pendant la pause du procès. Les avocats de Gisele Pelicot et ceux représentant le principal défendeur ont accepté la présentation des vidéos.

La France salue le courage de Gisele Pelicot, 72 ans, qui a insisté pour que le procès contre son ex-mari et 50 co-inculpés soit ouvert, déclarant : "Je veux que la honte soit exposée publiquement".

Lire aussi: