- Le maire exprime sa profonde tristesse et son choc face à la situation de Solingen

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé son incrédulité et sa tristesse suite à l'attaque contre la fête de la ville, qui a entraîné des morts et des blessés. "Ce soir, nous sommes tous à Solingen, sous le choc, horrifiés et profondément attristés", a déclaré le représentant du SPD sur la page Facebook de la ville. "Nous voulions tous célébrer l'anniversaire de notre ville ensemble, mais maintenant nous pleurons les morts et les blessés. Cela me brise le cœur de penser que notre ville est devenue la cible d'une telle attaque. Mes pensées vont à ceux que nous avons perdus. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui se battent encore pour leur vie." Il a exprimé sa gratitude envers tous les secours et les forces de sécurité pour leur dévouement.

Selon les rapports de la police, l'arme utilisée lors de l'attaque de la nuit était un couteau. Une alerte a été diffusée dans toute la ville. Selon le "Journal de Solingen", les autorités ont demandé aux habitants de quitter le centre-ville. La fête a été momentanément interrompue.

Je ne vais pas assister à la fête dans le centre-ville aujourd'hui, compte tenu des récents événements. C'est déchirant de penser que je ne vais pas célébrer l'anniversaire de notre ville dans de telles circonstances.

Lire aussi: