Le maire du Wisconsin retire une boîte de vote en affirmant son innocence.

Wausau's Mayor Doug Diny a pris une photo le dimanche pour commémorer son déménagement de la seule boîte de dépôt de la ville, qui avait été positionnée à l'extérieur de l'hôtel de ville au moment où les bulletins de vote par correspondance étaient distribués aux électeurs la semaine précédente.

"C'est comme si le personnel de l'installation l'avait déplacée là-bas", a mentionné Diny lors d'une discussion le mercredi. "Je suis un employé ici. Il n'y a pas d'affaires louches ici. J'espère un résultat positif."

Diny s'est présenté sous l'étiquette conservatrice et a reçu le soutien du Parti républicain dans la course à la mairie non partisane. Il a commencé son mandat de maire de Wausau en avril, après son élection au printemps.

L'action, qui a déclenché une manifestation dans la ville mardi soir et suscité l'indignation parmi les partisans de la boîte de dépôt, est le dernier exemple dans le Wisconsin du débat sur le fait que les villes permettront ou non l'utilisation de boîtes de dépôt de bulletins de vote par correspondance.

Plusieurs municipalités dirigées par les républicains, comme six dans le comté de Milwaukee, deux dans le comté de Waukesha et trois dans le comté de Dodge, ont décidé de ne pas utiliser de boîtes de dépôt pour l'élection présidentielle de novembre, tandis qu'elles ont gagné en popularité dans les villes heavily démocrates comme Milwaukee et Madison.

Les boîtes de dépôt ont été largement utilisées en 2020, encouragées par une forte augmentation du vote par correspondance en raison de la pandémie de COVID-19. Au moins 500 boîtes de dépôt ont été établies dans plus de 430 communautés pour cette élection, y compris plus d'une douzaine chacune à Madison et Milwaukee. Les boîtes de dépôt ont été utilisées dans 39 autres États lors de l'élection de 2022, selon le projet Stanford-MIT Healthy Elections.

Après la défaite de l'ancien président Donald Trump en 2020, il et d'autres républicains ont affirmé que les boîtes de dépôt facilitaient la fraude, malgré l'absence de preuve. Les démocrates, les responsables des élections et certains républicains ont déclaré que les boîtes étaient sécurisées.

La Cour suprême du Wisconsin, qui était sous le contrôle des conservateurs en 2022, a interdit l'utilisation de boîtes de dépôt.

Cependant, en juillet, la cour maintenant dirigée par les libéraux a renversé sa décision et a accordé aux communautés l'autorisation d'utiliser des boîtes de dépôt. Cependant, chaque communauté était responsable de déterminer si elle devait les installer.

La Commission électorale du Wisconsin a envoyé un guide en juin à tous les plus de 1 800 clerks responsables de l'administration des élections dans le Wisconsin, encourageant les clerks municipaux à déterminer l'emplacement des boîtes de dépôt.

Wausau, avec une population d'environ 40 000 habitants, n'a pas utilisé de boîte de dépôt de bulletins de vote par correspondance lors de l'élection primaire de l'État en août. Wausau est située dans le comté de Marathon, que Trump a remporté de 18 points en 2016 et en 2020.

Diny a suggéré qu'il et le clerk de la ville, Kaitlyn Bernarde, n'avaient pas discuté de la boîte de dépôt avant son déploiement à l'extérieur de l'hôtel de ville tard dans la semaine dernière. Diny a déclaré qu'il avait agi le dimanche lorsqu'il a découvert que la boîte de dépôt n'était "pas sécurisée".

Bernarde n'a pas répondu aux demandes de commentaires par courriel ou message vocal mercredi.

Diny a exprimé son désir que le conseil municipal soit impliqué dans toute décision concernant la boîte de dépôt. Si le conseil municipal avait voté pour placer la boîte de dépôt à l'extérieur, Diny a affirmé qu'il n'aurait pas eu le pouvoir de la déplacer.

Bien que Diny ait déclaré en général s'opposer aux boîtes de dépôt, il a également indiqué qu'il ne prendrait pas position sur le fait de savoir si elle devait rester en place pour les bulletins qui pourraient être renvoyés jusqu'au jour de l'élection.

"À ce moment-là", a mentionné Diny, "je n'ai pas de parti pris. Je veux que cela soit fait correctement, avec les

Lire aussi: