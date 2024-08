- Le maire d'Erfurt prêté serment au conseil municipal

Le maire d'Erfurt, Andreas Horn (CDU), a prêté serment lors de la première réunion du nouveau conseil municipal. Manfred Ruge, le membre le plus âgé, qui a lui-même été maire de 1990 à 2006, a administré le serment, a annoncé la ville. C'était la première fois que Ruge portait la chaîne de l'office du maire d'Erfurt.

Horn avait été conseiller municipal de 2014 à 2019, puis a servi comme adjoint au maire pour la sécurité, l'environnement et les sports pendant cinq ans et demi. "Vous avez été mon initiation à l'administration, qui a beaucoup de potentiel", a-t-il déclaré.

22 des 50 membres du conseil municipal sont nouveaux, élus pour un mandat de cinq ans. Horn a souligné l'importance de trouver des solutions ensemble, notamment dans la construction d'écoles, la sécurité, le logement abordable et le développement de l'infrastructure. Il a insisté sur la nécessité d'une approche collaborative à égalité.

Horn a remporté l'élection au second tour le 9 juin contre le sortant Andreas Bausewein (SPD) et a pris ses fonctions le 1er juillet.

