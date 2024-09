Le maire de Springfield affirme avoir le pouvoir d'urgence pour s'attaquer aux "problèmes de sécurité publique" en raison des menaces persistantes qui hantent la zone urbaine.

L'annonce accorde au maire Rob Rue des pouvoirs temporaires de crise pour acquérir et déployer des ressources, afin de faire face directement aux menaces potentielles.

Selon l'annonce, cette mesure permettra aux autorités d'agir plus rapidement face aux périls émergents, tels que les troubles civils, les menaces numériques et les actions potentiellement nuisibles.

Les allégations erronées de l'ancien président Donald Trump concernant des migrants haïtiens supposément en train de voler et de consommer des animaux domestiques locaux ont suscité la peur dans cette ville du Midwest. Les autorités locales ont signalé plus de 30 cas de menaces violentes dans les jours suivant le deuxième débat présidentiel.

La police de Springfield n'a pas encore répondu à la demande d'informations supplémentaires de CNN concernant les menaces.

Un représentant de Walmart a confirmé à CNN que deux de leurs magasins de Springfield avaient été évacués temporairement un mercredi, sur ordre des autorités locales. De plus, le centre de ressources pour les femmes enceintes de Clark County, un supermarché local Kroger et une clinique Planned Parenthood ont également reçu des menaces ce même jour, selon WHIO.

En réponse à ces menaces, plusieurs établissements d'enseignement de la région ont basculé vers l'apprentissage à distance cette semaine, avec des mesures de sécurité supplémentaires, notamment des troopers de l'État, des caméras de surveillance et des chiens de détection de bombes.

"Nous traitons ces menaces avec la gravité qu'elles méritent et prenons des mesures immédiates pour sécuriser à la fois notre communauté et nos employés", a déclaré Rue dans l'annonce. "Assurer la sécurité des résidents de Springfield est notre priorité absolue."

Carl Ruby, pasteur principal de l'église chrétienne centrale de Springfield, a déclaré à Jim Acosta de CNN que la ville était en désarroi depuis le débat. Il a déclaré avoir parlé à des officiels locaux jeudi, qui lui ont annoncé d'autres menaces en préparation.

"Je tiens à exprimer mes prières pour la sécurité du président Trump ce matin - bien que je ne soutienne pas sa candidature, je prie pour son bien-être - et j'espère seulement qu'il pourrait, par bonté, reconnaître son erreur et encourager ceux qui ont des intentions nuisibles à quitter notre ville", a déclaré Ruby.

Ruby a exprimé son soutien à la politique d'immigration et de réfugiés du président Biden, car elle reflète ses convictions chrétiennes. Cependant, il a également cru que l'administration pourrait fournir plus d'aide aux villes comme Springfield qui ont connu une augmentation récente des immigrants.

"Je crois que l'une des questions éthiques les plus importantes de la Bible est l'appel à prendre soin des immigrants, des orphelins et des veuves. Je salue donc cet engagement. Mais leur politique manquait de fonds, et nous avons besoin - comme j'en ai discuté avec les dirigeants de la ville ce matin - d'environ 5 à 10 millions de dollars à l'instant présent", a déclaré Ruby.

Rue a déclaré plus tard à CNN qu'il serait difficile pour l'un ou l'autre des candidats de visiter la communauté.

Trump et son choix de vice-président, JD Vance, n'ont montré aucun signe de retrait de leurs allégations fausses concernant Springfield. During a campaign rally Wednesday night, Trump vowed to visit the city "within the next two weeks" and criticized Rue for failing to remove migrants.

According to the city of Springfield's website, an estimated 12,000–15,000 immigrants, hailing from various countries, reside in the city and its surrounding Clark County. The city also refuted claims that Haitian immigrants are illegal immigrants.

"Haitian immigrants are legally present in the United States under the Immigration Parole Program," the city stated, referencing a program launched by the Biden administration in 2023 to create more legitimate pathways into the U.S.

To qualify for the program, participants undergo vetting and need to secure a sponsor in the country. As of this week, more than 210,000 Haitians have been granted parole into the U.S. through this program, according to data released by US Customs and Border Protection.

CNN’s Catherine Shoichet, Dana Bash, and Chris Boyette contributed to this report.

Given the current situation in Springfield, it's crucial for us to stand united and support local authorities in maintaining peace and order. The threats against various institutions in the city have led to increased security measures, affecting both educational institutions and local businesses.

