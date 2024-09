Le maire de Springfield a vérifié qu'un membre du personnel lié à la campagne de Vance avait été informé par un représentant de la ville que les rumeurs sur les immigrants haïtiens étaient infondées.

Le maire Rob Rue a reconnu jeudi soir à CNN que le gestionnaire de la ville de Springfield, Bryan Heck, avait reçu un appel le 9 septembre d'un assistant du candidat à la vice-présidence JD Vance, comme rapporté par le Wall Street Journal la veille. Heck a informé le Journal que l'assistant avait demandé s'il y avait des preuves que des immigrants haïtiens volaient et mangeaient des animaux domestiques locaux.

Heck a précisé au Journal que "Il a demandé directement : 'Les rumeurs sont-elles vraies concernant les animaux domestiques volés et mangés ?'" Et Heck a répondu : "Il n'y a pas de preuve solide ou de rapports pour étayer cette allégation. Les allégations sont non fondées."

Lors d'une interview sur CNN's "Laura Coates Live" jeudi, Rue a confirmé que l'appel avait eu lieu, que la réponse avait été donnée et que les conséquences avaient suivi.

CNN a tenté plusieurs fois de joindre Heck pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le 10 septembre, après le démenti des autorités locales, l'ancien président Trump a commencé à propager la fausse rumeur selon laquelle des immigrants haïtiens à Springfield volaient et mangeaient des animaux domestiques, mettant la ville du Midwest sous les projecteurs nationaux et suscitant des menaces de violence contre ses habitants.

Depuis le débat du 10 septembre, Springfield a connu plus de 35 incidents menaçants, notamment des menaces de bombe et des expulsions scolaires, des mises en confinement des hôpitaux et des passages en ligne à plusieurs universités locales.

Malgré le démenti des fausses rumeurs, Trump et Vance sont restés impénitents.

Interrogé par Dana Bash de CNN le 12 septembre pour fournir des preuves étayant ses allégations, Vance, sénateur de l'Ohio, a déclaré avoir reçu des préoccupations de ses électeurs, mais n'a pas fourni de preuves concrètes.

"Mes électeurs m'ont rapporté une douzaine de préoccupations distinctes. Dix d'entre elles peuvent être authentifiées et prouvées, tandis que deux ou trois dont je parle parce que mes électeurs eux-mêmes partagent des expériences en direct de ces événements. Alors j'ai deux choix, Dana. Je peux ignorer ça, ce que les médias américains ont fait pour cette communauté pendant des années, ou je peux parler de ce que les gens me disent," a déclaré Vance.

En réponse à la demande d'informations du Journal, un représentant de Vance a accusé les médias de "déformer délibérément les déclarations du sénateur Vance."

Les allégations non fondées et les menaces qui ont suivi ont plongé Springfield dans le chaos, incitant Rue à proclamer jeudi des pouvoirs d'urgence temporaires pour mobiliser des ressources et faire face aux menaces potentielles le 16 septembre.

La proclamation stipulait : "Cela permettra aux départements de réagir plus rapidement aux risques émergents, tels que les troubles civils, les menaces cyber et les actes de violence potentiels."

La communauté immigrante haïtienne, estimée à environ 12 000 à 15 000 personnes, exprime des craintes pour sa sécurité.

Vilbrun Dorsainvil, immigrant haïtien, a déclaré à CNN que depuis la semaine dernière, les gens de son quartier principalement haïtien étaient de plus en plus réticents à sortir de chez eux en raison de la peur.

Alors que Springfield lutte pour gérer le flot de menaces, Trump a annoncé lors d'un meeting de campagne le 15 septembre qu'il se rendrait à Springfield "dans les deux prochaines semaines."

Cependant, Rue a laissé entendre qu'une visite de l'un ou l'autre des candidats à la présidence pourrait aggraver la situation de la ville.

"Si (Trump) décide de modifier ses plans, cela enverrait un message clair de paix à Springfield," a déclaré Rue. "Nous avons répété à maintes reprises que ceux qui ont une influence et une plateforme nationale

