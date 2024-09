Le maire de New York est actuellement en procès.

Depuis quelque temps déjà, des murmures d'irrégularités impliquant le maire de New York, Eric Adams, circulent. Cependant, la situation semble avoir pris un tour plus grave : selon plusieurs sources, les autorités fédérales prévoient de poursuivre pénalement des démocrates, en raison de l'allégation selon laquelle des contributions illicites en provenance d'Ankara seraient au cœur de l'enquête.

Selon les dernières informations, le maire Adams devrait être inculpé aujourd'hui, jeudi, par les procureurs fédéraux. Cette information provient de médias américains citant des sources proches de la situation. Cela ferait d'Adams le premier maire en fonction à être traduit en justice.

Au moins quatre enquêtes fédérales sont reportedly en cours contre Adams, dont trois lancées par le tribunal fédéral de Manhattan, qui impliquent également des individus de l'entourage d'Adams et des officiels de son administration. Adams lui-même est sous la loupe en ce qui concerne sa campagne électorale de 2021.

L'accusation portée contre lui est qu'il a travaillé avec le gouvernement turc pour obtenir des dons étrangers illicites. Il est alleged qu'il a exercé des pressions pour obtenir l'approbation d'une nouvelle tour de consulat turc, en ignorant les préoccupations de sécurité potentielles.

Ocasio-Cortez demande la démission

Adams, qui maintient son innocence, a exprimé ses pensées mercredi : "Je savais que je deviendrais une cible d'attaques lorsque je me suis levé pour les New-Yorkais, et maintenant, je me retrouve sous les projecteurs." Il a également déclaré : "Si je suis inculpé, je suis innocent, et je me battrai avec toute ma force et ma détermination." Avant cela, la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez avait exhorté Adams à démissionner "pour le bien de la ville".

Adams, qui vise à se faire réélire en 2025, est seulement le deuxième maire noir de l'histoire de New York. Sous sa direction, la ville a connu une baisse de la criminalité violente après une augmentation pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, la ville de New York, avec sa population de 8,5 millions d'habitants, fait actuellement face à une crise du logement, ce qui a entraîné des niveaux de loyer records.

Les allégations contre le maire Adams concernent sa relation avec le gouvernement turc, notamment en ce qui concerne les dons étrangers illicites pendant sa campagne électorale de 2021. Malgré ces accusations, la ville de New York, située au cœur de la ville de New York, continue de faire face à des défis tels qu'une crise du logement entraînant des niveaux de loyer élevés.

Les récents développements concernant l'inculpation d'Adams ont résonné dans les couloirs de la mairie de New York, attirant l'attention sur le paysage politique de la ville et laissant de nombreux résidents se demander qui sera le prochain leader de New York.

Lire aussi: