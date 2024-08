Hôtel de Ville et comité de campagne municipale d'Adams pour 2021 ont également reçu un ensemble de citations à comparaître, délivrées en juillet et couvrant une variété de matériaux, y compris les messages texte, les communications et autres documents, selon une source.

Les citations à comparaître sont le dernier développement dans l'enquête qui dure depuis plusieurs mois sur Adams et sa campagne, qui se concentre sur d'éventuelles corruption publique et influence étrangère.

Le New York Times a été le premier à signaler les nouvelles citations à comparaître.

Fabien Levy, porte-parole principal du maire, a répété ce que le maire a dit depuis le début de l'enquête - niant qu'Adams ait fait quoi que ce soit de mal et mettant en avant sa coopération avec l'enquête.

"En tant que ancien membre des forces de l'ordre, le maire a été clair ces neuf derniers mois qu'il coopérera avec toute enquête en cours. Rien n'a changé", a déclaré Levy. "Il s'attend à ce que tout le monde coopère pour mettre rapidement fin à cette enquête", a déclaré Levy.

Le FBI et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ont refusé de commenter.

Ce n'est pas la première fois qu'Adams est la cible d'enquêteurs fédéraux. L'an dernier, les agents du FBI ont saisi ses téléphones portables et sa tablette conformément à un mandat de perquisition.

CNN a rapporté précédemment que l'enquête sur Adams se concentre sur l'argent de la campagne, d'éventuels faveurs et influence étrangère. L'enquête traîne depuis plusieurs mois et est devenue publique après qu'il a été rapporté que le FBI et les enquêteurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ont perquisitionné chez Brianna Suggs, principale responsable de la collecte de fonds d'Adams. Ni Adams ni Suggs n'ont été accusés de quoi que ce soit.

Brendan McGuire, l'avocat du maire, qui représente également la campagne, a déclaré dans un communiqué qu'Adams et le comité "continuent à coopérer avec l'enquête et sont en train de répondre aux citations à comparaître récemment délivrées. Nous continuons à attendre une résolution rapide et équitable de cette enquête".

McGuire a ajouté que l'équipe de défense du maire a mené une enquête sur les domaines qu'elle estime être examinés par le bureau du procureur des États-Unis.

Selon McGuire, leur enquête jusqu'à présent n'a pas identifié "aucune preuve de conduite illégale de la part du maire. Au contraire, nous avons identifié une preuve étendue contredisant les théories de poursuites fédérales rapportées concernant le maire, que nous avons volontairement partagées avec le procureur des États-Unis".

Adams est actuellement à plus de la moitié de son premier mandat. Au moins trois candidats ont déclaré qu'ils prévoyaient de se présenter contre Adams lors de la primaire démocrate de 2025 à venir.

