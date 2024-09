Le maire de New York, Eric Adams, comparaît devant le tribunal, face à des allégations de corruption fédérale, de fraude électronique et d'accusations supplémentaires.

Le maire Adams, démocrate élu en 2021, est sous le coup d'une enquête pour corruption, fraude filaire, conspiration et deux chefs d'accusation de sollicitation de contributions de campagne de la part de non-résidents américains. Vendredi, avant son audience judiciaire programmée, il s'est présenté à un tribunal fédéral.

Le maire nie toute malversation et n'a pas l'intention de démissionner.

Jeudi, il a exprimé sa confiance en sa capacité à se disculper et à remplir ses devoirs envers les résidents de la ville, comme il l'a fait tout au long de sa carrière.

Ce dont le maire est accusé

Entre 2016 et 2023, le maire aurait reçu des voyages de luxe, des séjours gratuits à l'hôtel et des contributions de campagne de la part de hommes d'affaires internationaux, selon une accusation de 57 pages et 15 000 mots.

Il est accusé de 23 actions distinctes, telles que la réception de vols et de chambres d'hôtel gratuits, et la coordination de dons par l'intermédiaire d'intermédiaires.

Les procureurs affirment que les ressortissants étrangers ont réussi à contourner les lois fédérales en utilisant des donateurs américains pour masquer leurs contributions de campagne, que le maire a acceptées sans les déclarer.

En 2017, le maire aurait accepté des billets d'avion en classe affaires pour trois voyages internationaux aller-retour et un séjour à prix réduit dans une suite luxueuse du St. Regis Istanbul. Le voyage valait plus de 41 000 dollars, et le maire ne l'aurait pas déclaré, selon l'accusation.

Le maire est accusé d'avoir reçu plus de 123 000 dollars de avantages de voyage luxueux entre 2016 et 2021 sans rien déclarer.

En 2018, le maire non seulement a accepté mais a également recherché des contributions et des cadeaux illégaux de la part de ressortissants étrangers pour sa campagne de 2021 et d'autres avantages, selon l'accusation.

D'ici janvier 2022, il aurait accepté le financement étranger pour sa campagne de 2025, selon les allégations.

Peines potentielles qu'il pourrait encourir

Si reconnu coupable, le maire pourrait écoper jusqu'à 45 ans de prison, selon le bureau du procureur des États-Unis.

La peine la plus sévère - la fraude filaire - prévoit une peine maximale de 20 ans de prison. Cette accusation repose sur des allégations selon lesquelles le maire a mal utilisé le programme de financement correspondant de la ville de New York, conçu pour donner aux citoyens une plus grande voix dans les élections. Il interdit les dons fictifs et exige que les candidats confirment leur conformité aux réglementations sur le financement des campagnes.

Le programme, selon l'accusation, a permis au maire de collecter illégalement des fonds correspondant pour chaque contribution illégale à l'aide de huit dons fictifs. Sa campagne aurait ensuite témoigné faussement de sa conformité, selon l'accusation.

L'accusation ne précise pas le montant exact de fonds publics correspondant que le maire aurait prétendument reçus des dons fictifs. La campagne de 2021 du maire a finalement reçu plus de 10 millions de dollars de fonds publics du programme de financement correspondant de la ville, selon l'accusation.

La corruption porte une peine maximale de 10 ans de prison. Cette accusation concerne unsupposé accord de troc impliquant la réception d'avantages de voyage de luxe de la part d'un officiel turc en échange de l'obtention de l'approbation de la Maison turque - un centre diplomatique à New York, selon l'accusation.

Les deux chefs d'accusation de sollicitation de contributions de campagne de la part de ressortissants étrangers portent chacun une peine maximale de 5 ans de prison. L'un des chefs d'accusation se base sur des événements de 2021, tandis que l'autre repose sur des allégations de 2023.

Enfin, il y a un chef d'accusation de conspiration, qui prévoit une peine maximale de prison de 5 ans. Cette accusation allègue que le maire et d'autres ont conspiré pour commettre des infractions fédérales, y compris la fraude filaire, la sollicitation et la réception de contributions de campagne illégales, et la corruption. L'accusation cite 23 actions spécifiques comme preuve de cette conspiration.

Cette histoire est en développement et peut être mise à jour.

CNN's Nicki Brown a contribué à ce rapport.

