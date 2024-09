Le maire de New York déclare non coupable.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré son innocence dans une affaire de corruption. Face à plusieurs chefs d'accusation, tels que la fraude, la corruption et les contributions de campagne illégales, il a affirmé sa position lors de sa première audience.

Devant le juge Katharine Parker, Adams a déclaré : "Je suis innocent, Votre Honneur." Son avocat, Alex Spiro, a annoncé son intention de demander le rejet des accusations lors des prochaines audiences. Les accusations portées contre Adams incluent la réception de contributions de campagne illégales et de voyages internationaux gratuits de la part de personnes cherchant à influencer la gouvernance de la ville.

En sortant du tribunal sans commentaire, Adams s'est tenu aux côtés de Spiro, qui a de nouveau nié les allégations. "Ce n'est même pas une affaire valable", a déclaré Spiro. Le procès identifie cinq chefs d'accusation : fraude, corruption, acceptation de contributions de campagne de la part d'un citoyen étranger à deux reprises et conspiration. Si Adams est reconnu coupable du chef d'accusation le plus grave, la fraude, le bureau du procureur des États-Unis suggère une peine maximale de 20 ans de prison.

Celia Cohen, procureur adjoint des États-Unis, a révélé un accord entre Spiro et l'accusation permettant à Adams de rester en liberté à condition de ne pas entrer en contact avec les témoins ou les personnes mentionnées dans le procès. Il peut communiquer avec sa famille et ses employés, mais pas au sujet des allégations ou de l'enquête. Adams doit retourner au tribunal le mercredi prochain.

Selon le procès, Adams aurait exploité ses liens avec des personnes affiliées à la Turquie, qui lui ont fourni des vols bon marché ou gratuits, un hébergement luxueux et ont financé sa campagne municipale avec des dons non autorisés. Il est également accusé d'avoir aidé à obtenir plus de 10 millions de dollars de financement public de campagne grâce à leur intervention. Il est illégal pour les citoyens non américains de contribuer à des candidats politiques aux États-Unis.

En retour, Adams est accusé d'avoir accordé des faveurs à ses bienfaiteurs, notamment en octroyant une autorisation de service d'incendie pour l'ouverture d'un bâtiment de consulat turc à Manhattan, Despite safety concerns.

Maintenant son innocence, Adams affirme qu'accepter des remises de voyage en tant qu'officiel gouvernemental n'est ni étrange ni inapproprié. Spiro a également déclaré que toute aide apportée aux personnes naviguant dans la bureaucratie de la ville faisait simplement partie des devoirs d'Adams en tant que maire. Adams nie avoir jamais accepté intentionnellement des contributions de campagne illégales.

