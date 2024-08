Le maire de Moscou reconnaît: "Cet incident a été l'une des attaques de drones les plus importantes jamais ciblées dans la capitale de la ville".

16:20: L'Église orthodoxe ukrainienne encourage les loyalistes à changer

Le chef de l'Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, le Métropolite Épiphanius, a encouragé les croyants de l'Église orthodoxe interdite, favorable à Moscou, à faire le changement. Le Parlement ukrainien a interdit tous les organismes religieux associés à la Russie mardi. "Cette loi permet à tous les organismes religieux qui ne l'ont pas encore fait de se dissocier complètement du contrôle de Moscou", a expliqué Épiphanius sur la télévision d'actualités ukrainienne. "En retour, nous exhortons tous les chrétiens orthodoxes d'Ukraine qui ne l'ont pas encore fait à se libérer de ce joug russe pour toujours."

15:54: Le Premier ministre indien Modi appelle à la paix avant sa visite en Ukraine

Le Premier ministre indien Narendra Modi, lors de sa première visite en Europe de l'Est, est arrivé à Varsovie. Modi marque un événement historique en étant le premier chef de gouvernement indien à se rendre en Pologne depuis 45 ans. Vendredi, Modi deviendra le premier Premier ministre indien à se rendre en Ukraine. Avant son départ, Modi a appelé à la restauration de la paix en Ukraine. En tant que "ami et allié" de Kyiv, l'Inde espère une restauration rapide de la paix et de la stabilité dans la région, a-t-il écrit sur les médias numériques.

15:28: Les élections de Kursk reportées dans sept municipalités

En réponse à l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Russie a reporté les élections locales dans sept municipalités de la région. "La Commission centrale électorale soutient la proposition de la commission électorale de la région de Kursk de reporter les élections dans sept municipalités", a annoncé la commission. Les élections auront lieu une fois que "des garanties de sécurité complètes pour les électeurs" pourront être assurées, a ajouté la commission. Dans les autres régions de Kursk, le vote se déroulera comme prévu entre le 28 août et le 8 septembre pour élire le gouverneur de la région. L'armée ukrainienne est entrée dans la région russe de Kursk dans une offensive qui a commencé le 6 août, affirmant contrôler de nombreux établissements. Selon les sources russes, plus de 120 000 civils ont évacué la région.

15:07: Les troupes ukrainiennes confirment l'utilisation d'armes occidentales sur le sol russe

L'Ukraine affirme avoir utilisé des roquettes HIMARS américaines pour cible des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie. "Où disparaissent les ponts de pontons dans la région de Kursk? Les forces de déploiement ... les détruisent précises", ont déclaré les troupes spéciales ukrainiennes via le service de messagerie Telegram. Les systèmes de roquettes HIMARS américains sont utilisés. Il s'agit de la première fois que l'Ukraine confirme l'utilisation de telles armes occidentales dans son offensive sur le territoire russe. Les pays comme les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas élevé d'objections. Cependant, la Russie a condamné cela comme une escalade du conflit. Les experts militaires ont spéculé que les roquettes HIMARS ont joué un rôle dans la démolition d'au moins trois ponts originaux sur la Seim. La destruction rend plus difficile pour l'armée russe d'alimenter la région et de lancer une contre-offensive.

14:52: Dix drones ukrainiens abattus près de Moscou

Des drones d'Ukraine approchent à nouveau la capitale russe. Plusieurs vidéos montrent des abattages et de grandes boules de feu dans le ciel, alors que l'armée russe affirme avoir détruit au moins dix véhicules aériens. L'ampleur des dommages ou des pertes humaines reste inconnue.

14:25: Le ministère allemand des Affaires étrangères: "La Russie n'est pas disposée à négocier"

Selon l'analyse du gouvernement allemand, la Russie ne montre aucun signe de disposition à négocier la fin du conflit. "La Russie n'est pas intéressée par les négociations", déclare un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin. Au lieu de s'engager dans des pourparlers de paix avec l'Ukraine, le gouvernement russe exige l'annexion de territoires que les forces russes ne contrôlent pas. De plus, la Russie a le pouvoir d'arrêter la guerre à tout moment. Pour contrer l'invasion illégale, l'Ukraine a besoin d'armes appropriées, souligne le porte-parole, en se référant aux demandes des campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons et poursuivre plus vigoureusement les solutions diplomatiques.

13:53: Pas d'amitié inconditionnelle: "Kadyrov rassure Poutine en Tchétchénie"

Pour la première fois en 13 ans, le président Vladimir Poutine se rend dans la république russe de Tchétchénie. Il est accueilli par le strongman Ramsan Kadyrov. Les deux autocrates reconnaissent publiquement leur loyauté mutuelle, Kadyrov offrant un cadeau à Poutine. Cependant, l'amitié n'est pas inconditionnelle, selon le journaliste de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscou : Capture d'un autre village dans la région de Donetsk, en Ukraine de l'EstLe ministère russe de la Défense annonce la conquête d'un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes affirment avoir remporté la victoire sur le village de Shelanne, selon le briefing quotidien du ministère. Le village se trouve au nord-est de la ville de Donetsk, actuellement sous contrôle russe. La ville de Prokhorovka, considérée comme un important hub logistique, se situe à environ 20 kilomètres de Shelanne. Cependant, selon le Conflict Intelligence Team, une organisation indépendante qui suit la situation en Ukraine, l'endroit avait déjà été pris le 18 août.

12:57 Ukraine : Adhésion à la Cour pénale internationaleLe Parlement ukrainien a approuvé la ratification du Statut de Rome, ouvrant la voie à l'adhésion de l'Ukraine à la Cour pénale internationale. Cette décision marque une étape importante dans l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. La Cour a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de plusieurs individus, dont le président russe Vladimir Poutine.

12:45 Ukraine : Réussite de la défense contre une attaque de drones à grande échelle de la RussieL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir abattu 50 drones d'attaque russes lors d'une attaque nocturne. Selon les services de renseignement militaire, 16 autres drones ont probablement été abattus par des contre-mesures électroniques. Un drone est revenu en Russie. Au total, l'Ukraine a été attaquée par 69 drones, avec un drone supplémentaire provenant de Biélorussie. La Russie a également utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière lors de l'attaque, mais seul le missile de croisière a été intercepté. Il n'y a pas de informations sur les pertes humaines ou les dommages. Moscou n'a pas encore fait de déclaration sur l'incident.

12:22 Les troupes russes font pression sur les défenses ukrainiennes dans l'est de l'UkraineSelon les services de renseignement militaire, les forces ukrainiennes font face à des attaques incessantes des troupes russes dans l'est du pays. Le quartier général de Kyiv rapporte qu'il y a eu 66 attaques russes sur la ligne de front de Pokrovsk mardi, toutes ayant été repoussées. De violents combats se poursuivent dans de nombreux villages le long de la route menant à Pokrovsk, situé à environ dix kilomètres de là. Le commandant en chef Olexander Syrsky reconnaît les difficiles circonstances. Sur le front russe, il est rapporté que les défenses ukrainiennes à Pokrovsk faiblissent. Les blogueurs militaires russes affirment la victoire de leurs troupes.

11:50 Medvedev : Pas de dialogue avec l'Ukraine tant que l'ennemi n'est pas vaincuL'ancien président russe Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, indique que le dialogue entre l'Ukraine et la Russie est peu probable. Medvedev, qui est devenu de plus en plus radical ces dernières années, affirme que, compte tenu des récents gains de l'Ukraine dans la région de Kursk, il n'y aura pas de négociations entre les deux parties. "Aucun dialogue n'aura lieu entre Moscou et Kyiv tant que l'Ukraine ne sera pas vaincue sur le champ de bataille", écrit Medvedev sur son canal Telegram. "Les bavardages interminables des soi-disant médiateurs sur le noble sujet de la paix ont pris fin. Tout le monde reconnaît la réalité de la situation, malgré leur incapacité à en parler ouvertement", conclut Medvedev.

11:22 L'implication des mercenaires de Wagner en Afrique s'accroîtLes mercenaires russes continuent d'exercer une influence significative en Afrique, un an après la mort du chef de Wagner, Yevgeniy Prigozhin. Selon les analystes de l'organisation de données sur les conflits Acled, "malgré la mort de Prigozhin et le rébranding subséquent en Corps d'Afrique, la présence de Wagner en Afrique est susceptible de se développer davantage". Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu plus d'incidents de violence politique liés à des mercenaires russes en Afrique qu'au cours de la vie de Prigozhin. Les mercenaires de Wagner ont combattu en Ukraine, en Syrie et dans divers pays africains, agissant dans les intérêts de la Russie. En juin 2023, Wagner a mené une rébellion contre le Kremlin. Le 23 août 2023, l'avion de Prigozhin s'est écrasé, tuant lui et ses proches collaborateurs.

10:50 Le directeur des pompes funèbres de Kursk donne des conseils inhabituelsUn homme se faisant passer pour un officier militaire dans une vidéo diffusée sur Telegram réprimande les hommes qui fuient de Kursk. Cependant, l'homme n'est pas un soldat actif mais un directeur de funérailles de 39 ans, Kirill Suworow, résidant à Saint-Pétersbourg, selon le média d'opposition russe Agentstvo. Dans sa vidéo, Suworow sermonne les hommes de Kursk, les accusant de lâcheté. Il les exhorte à rejoindre le combat ou au moins à contribuer à l'effort de guerre en creusant des tranchées. Suworow encourage également les locaux à donner leurs véhicules à l'armée plutôt que de quitter la région. Interrogé par Agentstvo, Suworow a confirmé sa critique et a refusé de rivel

09:37 Kyiv : L'armée ukrainienne frappe un système de défense aérienne russe dans la région de Rostov L'armée ukrainienne affirme avoir frappé un système de défense aérienne dans la région russe du sud de Rostov. Selon l'état-major général, il s'agissait d'un système de missiles anti-aériens S300. La Russie a utilisé ce type de missile dans des attaques contre l'infrastructure civile de l'Ukraine. La frappe ukrainienne a visé un système de missiles près du village de Novoshakhtinsk. Des explosions ont été détectées dans certaines zones cibles, et la précision de l'impact est en cours d'investigation. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, révèle que l'armée de l'air russe a détruit un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région. Cependant, le ministère russe de la Défense ne mentionne pas cela dans son rapport quotidien sur la situation.

09:09 Attaque de drones paralyse temporairement les aéroports de Moscou Une attaque de drones sur Moscou a nécessité des restrictions temporaires sur le fonctionnement de trois des aéroports de la ville pendant quatre heures la nuit dernière. Selon le contrôle de la circulation aérienne sur Telegram, ces restrictions ont touché les aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo, mais pas l'aéroport principal, Sheremetyevo. L'armée de l'air russe a éliminé onze drones approchant de Moscou. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a décrit cela comme l'une des plus importantes attaques de drones jamais subies par la ville.

08:41 Le porte-parole de la politique étrangère du SPD : "Ce mastodonte impérialiste Poutine peut être renversé" Le président du comité des affaires étrangères du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien robuste à l'Ukraine, en particulier pendant cette "phase difficile". "La seule façon de contraindre Poutine à négocier est de lui faire reconnaître son incapacité à dominer l'Ukraine. Et cela ne peut se produire que si nous, l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis et divers autres alliés continuons à approvisionner l'Ukraine autant que possible sur le plan militaire", a déclaré Roth dans une interview matinale sur ntv. Il s'est également réjoui des réalisations sur le sol russe, affirmant que les Ukrainiens peuvent enfin puiser du courage dans le fait que "ce mastodonte impérialiste Poutine peut être renversé".

08:12 Woidke s'inquiète des allocations pour les réfugiés ukrainiens Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, remet en question les allocations pour les réfugiés ukrainiens. "Le choix était juste à l'époque parce que nous devions agir rapidement. Maintenant, nous devons nous demander si ce type de soutien est toujours pertinent", a-t-il déclaré à "Stern". Dans d'autres pays de l'UE, beaucoup plus d'Ukrainiens travaillent qu'en Allemagne. "Nous devons réviser cela. Cela profiterait à notre économie - nous avons besoin de main-d'œuvre - et encouragerait l'intégration", a déclaré Woidke. Le Brandebourg organisera de nouvelles élections régionales en septembre.

07:40 Estimation de l'Ukraine : autant de roquettes et de drones que la Russie a déjà utilisés Depuis le début du conflit, la Russie a déployé plus de 9 600 roquettes et presque 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon des sources ukrainiennes citées par "Kyiv Independent". Sur ces roquettes, 5 197 ont visé des zones civiles, avec l'essentiel des attaques menées avec des roquettes S-300/S-400, touchant 3 008 fois. Les secondes armes les plus couramment utilisées étaient les missiles Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques documentées.

07:08 L'armée allemande renforce les mesures de sécurité dans les casernes L'armée allemande renforce considérablement les mesures de sécurité pour toutes les casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes ont été instruites d'inspecter soigneusement les clôtures extérieures de toutes les installations à la recherche d'ouvertures et de les surveiller de plus près, surtout la nuit. Les soldats sont également sensibilisés à noter la présence d'inconnus dans les zones de sécurité et à signaler Immediately any suspicions. Cette mesure intervient suite à des rapports d'intrusion dans des zones de sécurité sensibles. Selon "Der Spiegel", un général de haut rang admet que la protection des casernes allemandes fonctionne encore en "mode de paix", avec des contrôles d'entrée et de sortie souvent assurés par des prestataires de services privés, ainsi que les patrouilles le long des clôtures des casernes.

06:40 Habeck : si l'aide du G7 ne se matérialise pas, l'Ukraine doit être soutenue différemment Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, garantit un soutien continu à l'Ukraine, que l'aide attendue de plusieurs milliards de dollars des pays du G7 se matérialise ou non. "Les pays du G7 ont tout mis en place : l'Ukraine recevra de l'argent à l'avenir, lui permettant d'acheter les systèmes d'armes urgemment nécessaires", a déclaré le politique des Verts au groupe de médias Funke. "C'est correct et devrait arriver d'ici la fin de l'année - selon mes informations". L'Ukraine recevrait alors 50 milliards, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se produit pas, "nous devons réévaluer", exige Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "reste inébranlable". Ensuite, le soutien "doit être assuré différemment". Habeck reconnaît que la transition vers le modèle prévu du G7 pourrait s'avérer difficile, "si de nouveaux ordres ne peuvent être passés parce que les allocations budgétaires existantes ont été épuisées". Il propose une solution pratique. "Il serait nécessaire d'assurer que les systèmes d'armes sont commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7". Il serait extrêmement dangereux si l'Ukraine perdait cette guerre. Alors, la liberté de l'Europe serait menacée.

06:08 Infiltration à Kursk : Moscou accuse les services de renseignement occidentauxSelon un journal, la Russie estime que les services de renseignement occidentaux sont les architectes de la dernière incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. "Les opérations militaires ukrainiennes dans la région de Kursk ont été orchestrées avec la participation des services de renseignement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Pologne", cite le journal russe "Izvestia" les services de renseignement étrangers de Moscou, le SVR. Les forces impliquées sont censées avoir coordonné leurs tactiques de combat dans des centres d'entraînement en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des nations de l'OTAN sont censés avoir guidé les unités militaires ukrainiennes qui ont traversé la frontière russe, ainsi qu'avoir aidé à gérer les armes et l'équipement militaire occidentaux. Les nations alliées sont également accusées d'avoir fourni aux forces militaires ukrainiennes des données de surveillance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

05:39 Sources russes : tous les trois ponts sur la Seim endommagés ou détruitsL'armée ukrainienne a endommagé ou démoli les trois ponts traversant la rivière Seim à l'ouest de la Russie, selon des sources russes. Les attaques ukrainiennes contre les ponts de Seim dans la région de Kursk pourraient entraîner l'encerclement des troupes russes entre la rivière, l'avancée ukrainienne et les frontières des deux nations. Ces attaques semblent ralentir la réponse de la Russie à l'offensive de Kursk, lancée par l'Ukraine le 6 août.

04:30 La Russie annonce une attaque drone ukrainienne étendue

La Russie a rapporté une attaque drone ukrainienne généralisée dans plusieurs régions. Selon les autorités, trois drones ont été abattus à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin, et 15 autres dans la région frontalière de Bryansk. Plus tôt, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a rapporté que trois drones se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de la ville de Podolsk. Aucun dommage ni blessure n'a été signalé à Bryansk et à Podolsk. Des rapports similaires d'attaques interceptées émanent des régions de Tula et de Rostov, sans rapport de dommage ni blessure. Le nombre exact de drones et de missiles lancés reste inconnu. L'Ukraine se abstient généralement de commenter de tels événements.

03:50 Poutine et Kadyrov visitent les troupes en Tchétchénie

Pour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend dans la république du Caucase du Nord, la Tchétchénie. Accompagné du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, il inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. "Tant que nous avons des hommes comme ça, nous sommes absolutely invincibles", dit Poutine aux troupes de l'Université russe des forces spéciales de Gudermes, selon le site du Kremlin. La visite surprise a lieu alors que l'Ukraine a récemment progressé dans la région russe de Kursk. Kadyrov informe Poutine que la Tchétchénie a envoyé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début de la guerre, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se considère souvent comme "le soldat de pied de Poutine".

02:44 La défense aérienne russe déjoue une attaque de drone au-dessus de Moscou

La Russie affirme avoir déjoué une attaque de drone sur la capitale, Moscou. Selon le post de Telegram du maire Sergei Sobyanin, trois drones ukrainiens ont été abattus par la défense aérienne. Les premiers rapports n'indiquent aucun dommage ni blessure dûs aux débris tombants.

01:50 Confession présumée de traître : le FSB vérifie l'arrestation d'un scientifique

Le FSB russe vérifie l'arrestation d'un scientifique suspecté de haute trahison. L'individu non nommé est censé avoir avoué avoir mené des attaques informatiques contre l'infrastructure critique de l'Ukraine, envoyé de l'argent à l'armée ukrainienne et recueilli des informations sur l'armée russe. Le FSB ne révèle pas quand l'arrestation a eu lieu. Les médias russes diffusent une vidéo qui est censée montrer l'arrestation, avec de la neige visible en arrière-plan. Selon le canal Telegram Ostoroschno Nowosti, l'homme est un physicien qui aurait été arrêté en décembre 2023, selon les rapports des médias précédents.

00:59 Zelensky appuie l'interdiction de l'Église orthodoxe loyaliste de Moscou en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le parlement pour sa décision d'interdire une branche de l'Église orthodoxe loyaliste de Moscou. "Je tiens à féliciter le travail du Verkhovna Rada, qui a adopté une loi défendant notre indépendance spirituelle", dit Zelensky dans son message vidéo quotidien. Le parlement, après de longues discussions, a adopté une interdiction de l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui avait été sous le contrôle de Moscou pendant des décennies. Cette branche de l'Église en Ukraine est accusée de soutenir ou même de collaborer avec l'ennemi, les crimes commis par la Russie contre son propre peuple. L'Église s'est officiellement distancée de Moscou mais reconnaît toujours le patriarche de Moscou. Ce dernier soutient la guerre de la Russie en Ukraine et est un ami du leader du Kremlin, Vladimir Poutine.

23:07 Le Pentagone : la Russie trouve difficile de contrer l'avancée ukrainienne à KurskSelon l'évaluation du département de la Défense des États-Unis, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, à Washington, affirme qu'il y a des indices de mouvement de quelques unités dans la région. "Dans l'ensemble, je dirais que la Russie rencontre de vraies difficultés", ajoute Ryder. L'avancée ukrainienne "a incontestablement mis son rival sur la défensive", souligne Ryder. Lorsqu'on lui demande si Washington soutient publiquement la presse ukrainienne, Ryder ne donne pas de réponse directe mais renvoie à Volodymyr Zelensky, qui a déclaré que l'objectif est de créer une zone tampon. Ryder déclare qu'ils sont en contact avec Kyiv pour en savoir plus sur les objectifs spécifiques.

22:10 Zelensky: L'importance de l'équilibre entre la mobilisation des troupes et l'économie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souligne l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation des troupes et la protection de l'économie en guerre. During his trip to an industrial facility in Kropyvnytskyi, central Ukraine, Zelensky addresses a worker's query by highlighting that occupied positions play a vital role in paying soldiers' wages and strengthening Ukraine's defense efforts.

21:44 Ukraine annonce une avancée territoriale dans la région de Kursk Ukraine claims to have progressed 28 to 35 kilometers in the Russian region of Kursk, according to their own reports. Russian forces are reportedly bolstering their positions there with troops from other regions, as per Army Chief Oleksandr Syrsky's announcement in a televised address. Moreover, Russian forces are transferring units to Pokrovsk in eastern Ukraine, where severe combat has recently occurred. Russia has yet to respond to these developments.

21:25 Putin retourne en Tchétchénie après 13 ans Le président russe Vladimir Putin se rend pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie pour rencontrer le chef Ramzan Kadyrov. Des photos publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Putin serrant la main de Kadyrov à Grozny. Ensuite, Putin pose sa main sur l'épaule de Kadyrov et le prend dans ses bras avant de partir en limousine. Kadyrov partage des mises à jour sur un "calendrier chargé" d'activités, déclarant que Putin est "plein d'énergie Despite the exhausting workday and eager to explore several locations in Chechnya."

21:02 Scholz: L'Ukraine recevra "beaucoup d'argent, beaucoup d'argent" Le chancelier allemand Olaf Scholz conteste les accusations d'un soutien insuffisant à l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine doit recevoir plus de sept milliards d'euros, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire parmi les pays européens, explique Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. L'année prochaine, l'Ukraine recevra quatre milliards d'euros du budget fédéral - à nouveau, l'allocation la plus élevée parmi les nations européennes. En outre, il y a les 50 milliards de dollars que les pays G7 occidentaux prévoient de mettre à disposition via les actifs russes gelés. "Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent", souligne Scholz. Cependant, le calendrier précis pour la libération des 50 milliards à l'Ukraine reste flou.

20:14 Putin établit un parallèle entre le siège de l'école de Beslan et l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk Le président russe Vladimir Putin établit un lien entre le siège de l'école de Beslan en 2004 et les opérations actuelles de l'armée ukrainienne dans la région frontalière de Kursk. Tout comme la Russie a combattu "les terroristes" à Beslan à l'époque, elle doit maintenant lutter contre "les criminels" dans la région de Kursk, a affirmé Putin lors de sa visite à Beslan.

19:43 Le Patriarcat de Moscou qualifie l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne de "illégale" Le Patriarcat de Moscou dénonce l'approbation par le Parlement ukrainien d'une interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie comme un "act illégal" et une "grave violation de la liberté religieuse et des droits de l'homme", selon Vladimir Legoida, porte-parole du Patriarcat de Moscou, via Telegram. Il prévoit la possibilité de "violences massives contre des millions de croyants" si la loi est mise en œuvre. Le patriarche Kirill, chef du Patriarcat de Moscou, a également exprimé ses préoccupations, décrivant ces temps comme "défiants" et justifiant l'opposition en raison de croyances différentes plutôt que par malveillance. Kirill est un fervent partisan de la guerre contre l'Ukraine. Les parlementaires ukrainiens avaient précédemment adopté un projet de loi prévoyant une interdiction des organisations religieuses ayant des liens avec Moscou.

Lire aussi: