- Le maire de Kiel renonce à sa troisième élection.

Ulf Kämpfer, le maire de Kiel, ne se représentera pas pour un troisième mandat. "J'ai été maire de Kiel pendant dix ans, et cela fera douze ans lorsque je quitterai mon poste", a déclaré le politique du SPD. "Douze ans, c'est assez long." Le mandat d'Ulf Kämpfer prendra fin en avril 2026. Les élections municipales suivantes auront lieu entre août 2025 et mars 2026.

"Très reconnaissant"

Il n'avait jamais prévu d'occuper ce poste et a commencé en politique locale comme "tabula rasa". "Les habitants de Kiel m'ont témoigné une immense confiance lors de mon élection en tant que maire en 2014", a rappelé Kämpfer.

"Je suis très reconnaissant des opportunités que j'ai eues de faire une différence pendant des années passionnantes, surtout celles qui sont encore à venir", a déclaré le maire de Kiel. "Cependant, je pense qu'il est préférable pour moi et pour la démocratie qu'il y ait un changement après douze ans", a ajouté Kämpfer.

Kämpfer garde toutes ses options ouvertes

Il n'a pas encore décidé de ses projets après son mandat : "Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend", a déclaré Kämpfer. Mais avec son expérience, il trouvera certainement quelque chose de valorisant à faire.

Il était également incertain s'il chercherait d'autres postes ou s'il se lancerait en politique étatique. "J'ai pris cette décision en me concentrant sur ce poste et non sur les possibilités futures", a expliqué Kämpfer.

Kämpfer offre de la clarté

Selon le président de la faction municipale CDU, Rainer Kreutz, le maire Kämpfer a établi "des directives claires" avec son annonce, faite environ deux ans avant la fin de son mandat. "C'est équitable et cela offre de la clarté pour le processus de sélection des partis représentés au conseil municipal de Kiel", a déclaré Kreutz.

Kreutz a souligné que la faction municipale CDU avait travaillé en collaboration avec Kämpfer tout au long de son mandat. Cependant, il est encore trop tôt pour lui dire au revoir avec gratitude, car il doit encore voter les budgets pour 2025 et 2026.

