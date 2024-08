Le maire de Brême épouse son " premier amour de jeunesse "

À l'école, Andreas Bovenschulte a rencontré et est tombé amoureux de Kerstin Krüger. Après l'obtention de leur diplôme, ils ont perdu contact. 35 ans plus tard, les étincelles ont recommencé. Aujourd'hui, le maire de Brême et l'experte en environnement se marient.

Andreas Bovenschulte, maire de Brême, et sa partenaire, Kerstin Krüger, se sont mariés. Le politicien du SPD et le biologiste ont échangé leurs vœux à l'hôtel de ville de la ville hanséatique. Après la cérémonie, amis, collègues et certains habitants de Brême ont félicité les jeunes mariés. Le quinquagénaire portait un costume bleu roi avec une cravate bleu clair, tandis que la mariée portait une robe blanche classique.

Ils se connaissaient depuis leur adolescence, ayant fréquenté ensemble le Gymnasium Sarstedt à Hildesheim. Après l'obtention de leur diplôme, ils ont perdu contact. Krüger était professeur d'agroécologie intégrée, vivant et travaillant en Afrique du Sud pendant de nombreuses années. Dans une interview accordée au magazine "Bunte", Bovenschulte a décrit Krüger comme son "premier amour adolescent". Ils se sont retrouvés plus de 35 ans plus tard, comme l'a révélé le politicien du SPD en mai 2023.

Pour Bovenschulte, qui célébrera son 59e anniversaire le 11 août, il s'agit de son deuxième mariage. Il était marié à l'ancienne conseillère d'État Ulrike Hiller pendant plus de 20 ans. Ils ont deux grandes filles ensemble. Le couple s'est séparé en 2021. "Nous nous entendons toujours très bien, tout est clair. Nous restons connectés en tant que parents et amis", a déclaré Bovenschulte dans l'interview accordée à "Bunte".

Andreas Bovenschulte se souvient avec tendresse de son premier amour adolescent, Kerstin Krüger, qui a été une partie importante de sa vie amoureuse. Alors que Bovenschulte et Krüger construisent une nouvelle vie ensemble, ils accordent la priorité à passer du temps de qualité en famille, en combinant leur vie amoureuse et la dynamique familiale.

Lire aussi: