- Le maire de Brême donne son mot à son partenaire

Le chef du gouvernement de Brême, Andreas Bovenschulte (58 ans), et sa partenaire Kerstin Krüger, se sont mariés. Dans la mairie de la ville hanséatique, le politique du SPD et la biologiste ont échangé leurs vœux. Après la cérémonie, amis, collègues et quelques résidents de Brême ont félicité les jeunes mariés. Le maire portait un costume bleu roi associé à une cravate bleu clair, tandis que la mariée portait une robe blanche classique.

Le couple se connaît depuis leur jeunesse, ayant fréquenté ensemble le Gymnasium Sarstedt à Hildesheim. Krüger était professeur de protection intégrée des plantes, ayant vécu et travaillé en Afrique du Sud pendant de nombreuses années. Après plus de 35 ans, ils se sont retrouvés, comme Bovenschulte l'a révélé lors d'une interview.

Pour Bovenschulte, qui fêtera son 59e anniversaire le 11 août, il s'agit de son deuxième mariage. Il était Previously married to former state councilor Ulrike Hiller for over 20 years. Together, they have two grown daughters. The couple separated in 2021.

