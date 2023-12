Le maire de Boston présente ses excuses aux Noirs arrêtés à tort pour un meurtre commis en 1989

"Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez enduré", a déclaré M. Wu lors d'une conférence de presse. "En conséquence, nos résidents noirs ont souffert, Alan Swanson a souffert, Willie Bennett a souffert, et leurs familles continuent de souffrir. Ce qui vous a été fait était injuste, inéquitable, raciste et mauvais."

En 1989, la police de Boston a reçu un appel au 911 de Charles "Chuck" Stuart, l'informant que lui et sa femme Carol, qui était enceinte à l'époque, avaient été abattus lors d'une tentative de vol de voiture. Les agents ont parcouru la ville pour localiser le couple et les ont trouvés blessés dans leur voiture - Carol avait reçu une balle dans la tête ; son mari avait également reçu une balle, selon le Boston Globe.

Carol Stuart a été transportée à l'hôpital où son bébé a été mis au monde par césarienne. Carol Stuart est décédée des suites de ses blessures. L'enfant a survécu pendant 17 jours, selon de nombreux articles de presse de l'époque.

Alors qu'il se remettait, Chuck Stuart a déclaré à la police qu'ils avaient été attaqués par un homme noir. Cette identification a déclenché une campagne agressive d'interpellation et de fouille de la police dans les quartiers noirs de Boston, exacerbant l'animosité dans une ville déjà en proie aux tensions raciales.

Swanson et Bennett ont finalement été arrêtés pour le meurtre de Stuart.

Mais une enquête récente du Boston Globe a révélé qu'à l'époque, de nombreux officiers savaient déjà que la description initiale de l'agresseur de Stuart était un mensonge.

"Ce qui m'a le plus frappé, c'est que nous avons découvert que 33 personnes savaient que Charles Stuart avait commis le meurtre au moment où il s'est suicidé. Personne ne se doutait que le nombre de personnes qui savaient était aussi élevé", a déclaré à CNN Adrian Walker, rédacteur en chef adjoint et chroniqueur au Boston Globe.

Le frère de Stuart a par la suite avoué à la police que Chuck avait planifié le meurtre dans le cadre d'une fraude à l'assurance et qu'il avait attribué l'attaque à un Noir.

M. Walker a travaillé avec une équipe de journalistes pour réexaminer le meurtre de M. Stuart dans le cadre d'une série d'enquêtes et d'un podcast produits en association avec HBO et intitulés "Murder in Boston" (Meurtre à Boston) : The untold story of the Charles and Carol Stuart shooting" (Meurtre à Boston : l'histoire inédite de la fusillade entre Charles et Carol Stuart).

HBO a également publié un nouveau docu-série basé sur le reportage du Globe, qui examine l'histoire du racisme dans la ville et la façon dont la recherche de l'assassin de Stuart a conduit au profilage racial, intitulé "Murder in Boston : Roots, Rampage & Reckoning".

M. Walker a déclaré à CNN que la réaction à la série avait été "très encourageante".

"J'espère que nous aurons une conversation sur la police, le maintien de l'ordre et la race que nous n'avons pas vraiment eue en 1990", a-t-il déclaré. "J'espère que nous aurons la conversation sur la police et la race que nous n'avons pas vraiment eue en 1990", a-t-il ajouté.

Mardi, M. Wu a déclaré que des fonctionnaires à tous les niveaux avaient choisi de croire à un mensonge qui a conduit à une "campagne systémique ciblant les hommes noirs".

Le commissaire de police de Boston, Michael Cox, s'est également excusé pour "la mauvaise enquête, l'excès de zèle et, plus probablement, le comportement anticonstitutionnel".

Wu a présenté une lettre d'excuse officielle aux familles de Swanson et de Bennett qui ont assisté à la conférence de presse.

Joey Bennett a accepté les excuses de M. Wu au nom de son oncle.

"Ce moment n'est pas seulement un triomphe personnel pour notre famille", a-t-il déclaré, ajoutant qu'en acceptant les excuses, "le monde peut être informé de ce qui s'est passé il y a 34 ans et entamer le processus de guérison de notre traumatisme".

