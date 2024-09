Le Mainz assure sa première victoire de la saison grâce à des buts rapidement marqués.

Mainz 05 a remporté son premier succès en Bundesliga de la saison dans un match passionnant remporté 3:2 contre Augsbourg, malgré avoir joué une grande partie du match à effectif réduit. Sous la direction de Bo Henriksen, l'équipe a connu des difficultés pour démarrer la saison mais a finalement réussi à décrocher une victoire méritée.

Deux buts rapides d'Armind Sieb (13') et de Jonathan Burkardt (15') ont mis Mainz dans une position favorable, mais Keven Schlotterbeck (25') a rapidement égalisé pour Augsbourg. Cependant, l'équipe à domicile n'a pas réussi à tirer parti de son avantage numérique après l'expulsion de Nadiem Amiri (35'). Burkardt a inscrit son deuxième but de la rencontre (49') pour donner l'avantage à Mainz, mais Samuel Essende (57') a égalisé à nouveau pour Augsbourg, qui a également vu Essende être expulsé (70'), les laissant à dix. Dans les moments cruciaux, l'arbitre Sören Storks a examiné une éventuelle pénalité pour Augsbourg sur l'écran vidéo, mais a finalement décidé de ne pas la siffler.

Henriksen a gardé son sang-froid malgré les résultats fluctuants de Mainz au début de la saison. "Je ne m'inquiète pas", a-t-il déclaré. "C'est juste du football. Nous insistons pour gagner tous les jours, et un peu de patience est nécessaire." Son équipe a semblé comprendre cela, commençant timidement mais prenant de l'assurance au fil du match.

Augsbourg a commencé le match avec une forte pression, en attaquant agressivement pour trouver des ouvertures. Cependant, leur stratégie agressive n'a pasabouti à de nombreuses occasions, et Mainz a progressivement pris confiance. Sieb a ouvert le score sur une passe de Philipp Mwene, et Burkardt a porté l'avantage à deux buts avec un autre but de la tête sur une passe de Mwene.

Mainz s'est replié après avoir marqué tôt, laissant Augsbourg prendre le contrôle. L'égalisation de Schlotterbeck a stimulé Augsbourg, qui est passé proche de l'égalisation par Vargas (27'). Après l'expulsion d'Amiri, Augsbourg a dominé le match, mais le deuxième but de Burkardt a restauré l'avantage de Mainz.

Augsbourg est revenu avec un nouvel élan en deuxième période, à la recherche d'un égalisateur. Essende les a ramenés dans le match, mais son expulsion les a laissés à dix. Cependant, les efforts d'Augsbourg pour trouver un égalisateur ont été vains, et Mainz a remporté une victoire difficile. Le gardien de but de Mainz, Robin Zentner, a arrêté une tentative tardive de Steve Mounie, assurant ainsi les trois points pour l'équipe visiteuse.

Malgré la forte pression initiale d'Augsbourg, Mainz a réussi à conserver sa place dans l'élite du football grâce à cette victoire, grâce à la patience de Bo Henriksen. Dans un match passionnant de Bundesliga, Mainz 05 a réussi à remporter son premier succès dans l'élite du football contre Augsbourg, malgré avoir joué une grande partie du match à effectif réduit.

Lire aussi: