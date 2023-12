Le maillot emblématique de Diego Maradona, la "Main de Dieu", vendu pour la somme record de 9,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en ligne

Le maillot bleu a été vendu à un acheteur anonyme pour 7 142 500 £ (9 284 536 $), a indiqué Sotheby's.

Il était auparavant en possession de l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui avait échangé son maillot avec Maradona après la victoire 2-1 de l'Argentine en quart de finale.

Au cours du match, Hodge a involontairement envoyé le ballon en l'air pour que Maradona marque le fameux but de la "Main de Dieu".

Quelques minutes plus tard, Maradona a marqué le "but du siècle" - comme il a été élu plus tard dans un sondage de la FIFA - en recevant une passe près de la ligne médiane, avant de se frayer un chemin vers le but, d'éviter une série de joueurs anglais et de tacles, puis de glisser le ballon dans les pieds de Peter Shilton.

"Ce maillot historique est un rappel tangible d'un moment important non seulement dans l'histoire du sport, mais aussi dans l'histoire du XXe siècle", a déclaré Brahm Wachter, responsable du département Streetwear et objets de collection modernes de Sotheby's, dans un communiqué.

READ : Comment Diego Maradona a redéfini le football en moins de cinq minutes

"Dans les semaines qui ont suivi l'annonce de la vente aux enchères, nous avons été inondés de fans de sport et de collectionneurs, avec une excitation palpable dans l'air pour la durée de l'exposition publique - et cet enthousiasme non filtré s'est reflété dans les enchères.

"Il s'agit sans doute du maillot de football le plus convoité jamais vendu aux enchères, et il est donc normal qu'il détienne aujourd'hui le record de vente aux enchères pour un objet de ce type".

Selon Sotheby's, le précédent record d'enchères pour un objet de souvenir sportif était le manuscrit autographe original du Manifeste olympique de 1892, vendu pour 8,8 millions de dollars en décembre 2019.

Le précédent record pour un maillot porté lors d'un match était détenu par le maillot des Yankees de Babe Ruth, vendu pour 5,64 millions de dollars en 2019.

Avant la vente aux enchères, le maillot de Maradona avait été estimé entre 4 millions de livres sterling (5,25 millions de dollars) et 6 millions de livres sterling (7,5 millions de dollars).

*L'individualisation du maillot de Sotheby's par rapport au maillot porté par Maradona au moment où il a marqué le fameux but a été réalisée par la société Resolution Photomatching, spécialiste des photos de souvenirs sportifs, et a ensuite été examinée par le directeur scientifique de Sotheby's, qui a examiné physiquement le maillot pour confirmer la concordance des caractéristiques", a ajouté la maison de vente aux enchères dans son communiqué.

Source: edition.cnn.com