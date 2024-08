Le maillot emblématique de Babe Ruth pourrait se vendre pour un record de 30 millions de dollars.

Ruth portait son maillot gris de route numéro 3 lorsqu'il a joué contre les Chicago Cubs lors de la Série mondiale 1932. Il a semblé faire un geste vers quelque chose au champ central juste avant de frapper un coup de circuit en cinquième manche dans les gradins. Au cours des 92 dernières années, le "Coup annoncé" est devenu célèbre dans les légendes du baseball, étant "endématiquement célébré, imité et reproduit", selon un communiqué de presse de Heritage Auctions, qui propose la vente. Cependant, où Ruth pointait réellement - vers quelque chose au loin, comme le mât du drapeau, ou vers le lanceur des Cubs - a été contesté au fil des ans.

"Le 'Coup annoncé' est quelque chose dont nous parlons encore presque 100 ans plus tard, ce qui est incroyable", a déclaré Chris Ivy, directeur des ventes de sports chez Heritage, lors d'un appel avec CNN. "Et nous en discutons à cause de la controverse, à cause du mystère."

"Ruth a-t-il vraiment annoncé le coup?" a-t-il ajouté. "Nous savons qu'il pointe parce qu'il y a quelques images floues prises par quelqu'un dans les gradins, mais on ne peut pas voir dans quelle direction il pointe à partir de ces images."

Les matchs de baseball ne seraient pas télévisés avant 1939, selon le Temple de la renommée du baseball, laissant aux journalistes le soin d'être les premiers à rapporter ce qui s'est passé ce jour-là. Selon Heritage Auctions, le premier titre rapportant que Ruth a annoncé le coup est attribué au rédacteur en chef des sports Joe Williams, qui le compare à un jeu de billard, et Ruth a rapidement adopté l'histoire.

La vente aura lieu du 23 au 25 août et présentera d'autres objets de sports historiques, notamment un des maillots de Michael Jordan des "Last Dance" des Chicago Bulls et une batte signée et utilisée pendant un match par le légendaire Jackie Robinson.

Un autre maillot "Last Dance", que Jordan a porté lors des finales de la NBA 1998, a été vendu pour un record de 10,1 millions de dollars en 2022, ce qui en fait le maillot de basketball le plus cher jamais vendu aux enchères, selon CNN.

Les enchères pour le maillot "Coup annoncé" de Ruth ont déjà dépassé 14 millions de dollars, presque une semaine avant qu'il ne soit disponible aux enchères. Le maillot iconique des Yankees a été authentifié deux fois, selon la maison de vente aux enchères, et peut être associé à deux photos de Getty Images et une troisième du Chicago Daily News montrant Ruth, son coéquipier Lou Gehrig et le manager Joe McCarthy dans les gradins.

La carrière de joueur de baseball de Ruth a duré 22 saisons et compris 714 coups de circuit et sept titres de la Série mondiale. Bien que le lanceur et le joueur de champ extérieur soit surtout connu pour son temps avec les New York Yankees, il a remporté trois de ses titres de la Série mondiale avec les Boston Red Sox. En 1936, il est devenu l'un des cinq membres fondateurs élus au Temple de la renommée du baseball.

En 2019, un maillot de Babe Ruth des New York Yankees de 1928-1930 a été vendu aux enchères pour 5,64 millions de dollars, ce qui en faisait à l'époque la pièce la plus chère de

