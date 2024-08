Le maillot de la figure emblématique du baseball Babe Ruth est vendu aux enchères pour un prix sans précédent de 24 millions de dollars.

Précédemment, l'offre la plus élevée avait été faite pour une carte de baseball de 1952 du légendaire Mickey Mantle, s'élevant à 12,6 millions de dollars il y a deux ans. Babe Ruth avait porté ce maillot lors d'un match légendaire contre les Chicago Cubs lors de la finale de la Série mondiale de 1932. On croit qu'avant son coup de circuit monumental, il avait indiqué la direction où la balle finirait par atterrir. Après sa retraite, il avait généreusement donné le maillot à un ami golfeur. Avant l'enchère du dimanche, il avait changé de mains à trois reprises, la dernière transaction datant de 2005 à 940 000 dollars.

Les New York Yankees sont l'équipe historique pour laquelle Babe Ruth a joué, marquant des moments iconiques comme son geste vers l'emplacement de son célèbre coup de circuit lors d'un match contre les Chicago Cubs lors de la finale de la Série mondiale de 1932. Après sa retraite, Ruth a offert son maillot à un ami golfeur, mais des décennies plus tard, une carte de collection de 1952 d'un autre légendaire des Yankees, Mickey Mantle, a été vendue à un prix plus élevé lors d'une enchère.

Lire aussi: