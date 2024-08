- Le magnat de la technologie disparu.

Depuis lundi dernier matin, le milliardaire de la tech et entrepreneur britannique Michael "Mike" Lynch est porté disparu suite à un accident de bateau au large de la Sicile. Son immense yacht, baptisé "Bayesian", s'est renversé près du port de Porticello à Palerme en raison de vents violents aux alentours de 5 heures du matin.

Il y avait 22 personnes à bord, composées de 12 passagers et 10 membres d'équipage. Selon le Financial Times, la plupart des passagers étaient des proches et amis de Lynch. Les services d'urgence, tels que la garde côtière et les pompiers, ont réussi à secourir et à ramener sur la terre ferme 15 personnes, dont la femme de Michael, Angela Bacares. Malheureusement, le chef du navire a tragiquement péri lors de l'incident.

Les opérations de recherche et de sauvetage pour les six personnes manquantes, dont la fille de 18 ans de Lynch et Jonathan Bloomer, PDG de Morgan Stanley, se poursuivent selon Reuters. Parmi les personnes portées disparues figure également Christopher Morvillo, un avocat qui avait défendu Lynch en justice. Le verdict de son long procès aux États-Unis est intervenu il y a seulement quelques semaines, avec l'acquittement de Lynch.

La vente d'Autonomy à HP

Avec son flair pour l'innovation, Lynch a été surnommé "le Bill Gates britannique" par les tabloïds britanniques. Après avoir cofondé avec succès la société de logiciels Autonomy au Royaume-Uni, l'entreprise a été vendue à Hewlett Packard (HP) pour 11 milliards de dollars en 2011, un tournant historique pour le commerce high-tech européen. Elle a ensuite été valorisée à 9,94 milliards d'euros.

Le Financial Times considère Lynch comme un entrepreneur résilient qui a connu de nombreux hauts et bas dans sa carrière. Après la vente d'Autonomy, il est devenu une figure mondiale parmi les PDG britanniques. Ses réalisations dans la création de programmes logiciels réussis et son investissement dans les startups britanniques en ont fait un défenseur proéminent de la scène des startups britanniques. En outre, il a servi en tant que directeur externe de la BBC et membre du Conseil de la science et de la technologie sous le Premier ministre David Cameron, où il a plaidé en faveur de l'importance de l'IA. En 2006, il a été honoré de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses contributions à l'entreprise.

Le coaccusé de LP est récemment décédé

Malheureusement, un an seulement après l'accord HP, HP a affirmé que Lynch et d'autres dirigeants d'Autonomy avaient gonflé la valeur de l'entreprise de 5 milliards de dollars avant la vente. Au lieu de reconnaître leur erreur, Lynch et ses coaccusés ont contesté les allégations d'HP pendant 12 ans devant les tribunaux. Lynch a été extradé aux États-Unis, où il a passé un an sous assignation à résidence à San Francisco. Enfin, en juin, un jury a déclaré Lynch et son coaccusé Stephen Chamberlain non coupables de toutes les charges. Tragiquement, Chamberlain, ancien vice-président financier d'Autonomy, est décédé au Royaume-Uni il y a seulement deux jours suite à un accident pendant sa course à pied.

Né en Irlande en 1965, Lynch a grandi humblement comme fils d'une infirmière et d'un pompier. En 1986, il a obtenu une bourse pour fréquenter l'école Bancroft's à Londres. Vers la fin de cette année, il a étudié à l'illustre université de Cambridge, où il a étudié la physique, les mathématiques et la biologie, obtenant finalement son doctorat en traitement de données mathématiques.

La première entreprise de Lynch

Pendant ses études à Cambridge en tant qu'étudiant de troisième cycle, Lynch a fondé sa première entreprise avec un prêt de 2000 £ d'un manager de groupe musical, selon The Guardian. À l'époque, il était un fan de musique passionné. L'entreprise, Lynch Systems Ltd, développait des produits audio pour l'industrie musicale. En 1991, il a cofondé Cambridge Neurodynamics avec un accent sur la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales biométriques.

Autonomy, la société de logiciels, a été officiellement lancée en 1996 en tant que spin-off de Cambridge Neurodynamics avec le soutien du groupe de capital-investissement Apax. Lynch et ses associés, David Tabizel et Richard Gaunt, offraient aux entreprises un logiciel pour gérer et exploiter efficacement le chaos croissant des données numériques.

Les intérêts de Lynch pour les chiens de berger et les trains miniatures

Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Lynch reste largement inconnue. Avec sa femme, il a deux filles. Lynch a exprimé son appréciation pour les trials de chiens de berger et s'est consacré à la préservation des races de bovins rares, selon The Guardian. Et fascinant

