Le magnat de la technologie absent

Le magnat de la tech innovant Mike Lynch se trouvait à bord d'un luxueux yacht qui a coulé au large des côtes de Palerme. Il n'a toujours pas été localisé.

Le Britannique Mike Lynch naviguait sur le yacht qui a sombré près de la côte sicilienne. Les rapports suggèrent qu'il était le propriétaire du yacht, surnommé "Bayesian". Selon "The Telegraph", son épouse était parmi ceux qui ont été secourus. Malheureusement, un membre d'équipage a perdu la vie, et plusieurs passagers, y compris Lynch, restent portés disparus.

Le navire avait mouillé près de l'île lorsqu'il a été emporté par une violente tempête et a coulé. Les plongeurs sont actuellement en train de fouiller les profondeurs marines d'environ 50 mètres, où se trouve le navire, à la recherche des passagers disparus, pensés être coincés dans leurs cabines.

À 59 ans, Lynch était largement considéré comme le "Bill Gates britannique". Cet été, il a remporté une victoire surprise en justice, selon les rapports. Le procès a découlé de la vente de son entreprise, Autonomy, à HP pour 11 milliards de dollars en 2011.

HP a célébré l'acquisition du logiciel d'entreprise Autonomy comme un grand succès. Cependant, la transaction a rapidement tourné au désastre. Un an après l'acquisition, le PDG de HP à l'époque, Meg Whitman, a accusé Lynch et d'autres dirigeants d'Autonomy d'avoir intentionnellement gonflé les revenus de l'entreprise. HP a ensuite subi des milliards de pertes et a licencié Lynch, qui occupait encore le poste de PDG d'Autonomy. Lynch s'est défendu, affirmant son innocence.

HP a poursuivi l'entrepreneur en justice, ce qui a abouti à une longue bataille judiciaire avec une extradition vers les États-Unis pour être jugé pour fraude comptable. Cependant, en juin dernier, il a été acquitté par un jury. Ce résultat était inattendu étant donné que le directeur financier d'Autonomy avait été condamné précédemment par un autre jury et avait écopé d'une peine de cinq ans.

Bien sûr, l'acquittement aux États-Unis n'a pas résolu toutes les incertitudes juridiques de Lynch. Il y a environ deux ans, HP a remporté un procès civil contre lui à Londres. Ils réclament 4 milliards de dollars de dommages-intérêts. Cependant, le montant exact que HP récupérera reste à déterminer. De plus, Lynch a annoncé son intention de contester la décision de Londres.

