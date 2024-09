Le magistrat va évaluer la demande de libération du fournisseur de munitions "Rust", suite à la dissolution de la procédure contre Alec Baldwin.

Les avocats de Hannah Gutierrez Reed, responsable des armes à feu, ont déposé une requête en juillet pour demander un nouveau procès ou le dismissal des charges, invoquant "une conduite prosecutrice remarquablement déontologiquement incorrecte" et des accusations répétées de violations graves et persistantes de la découverte par les autorités.

L'équipe juridique de Gutierrez Reed a demandé à la cour d'annuler sa détention et de retirer Kari Morrissey de son poste de procureur spécial en raison de sa conduite délictueuse découverte et des infractions commises dans l'affaire de Gutierrez Reed.

En réponse, les procureurs ont demandé à la cour de rejeter leur demande de libération immédiate, considérant qu'elle était prématurée.

Cela fait presque trois ans que la cinéaste Halyna Hutchins, âgée de 42 ans, a été tuée par une balle réelle tirée d'une arme de propagande détenue par l'acteur Alec Baldwin sur le plateau d'un film western le 21 octobre 2021. Le réalisateur du film a également été blessé lors de l'incident.

La mort de Hutchins sur le plateau a marqué la première tragédie de ce type depuis l'incident de 1993 impliquant l'acteur Brandon Lee sur le plateau de "The Crow", suscitant une vive curiosité sur la façon dont les balles réelles ont atterri sur le plateau et si Baldwin avait enfreint les réglementations de sécurité des armes à feu.

En tant que responsable des armes à feu sur le plateau, Gutierrez Reed a été condamnée pour homicide involontaire en mars et purgeait actuellement une peine de 18 mois de prison pour sa part dans la mort de Hutchins.

During her trial, prosecutors asserted that she had repeatedly breached safety guidelines and neglected her duties, permitting six live rounds onto the set. On the other hand, her defense lawyer argued that she was made a scapegoat for the liability of film set administration and other crew members in regards to safety issues.

Baldwin was also indicted with involuntary manslaughter, pleading not guilty. At his trial in July, the prosecution accused him of violating the fundamental guidelines of firearm safety by directing the prop gun at Hutchins and pulling the trigger, but his defense claimed responsibility rested with the film's armorer and first assistant director, who allegedly permitted a real bullet to be inserted into Baldwin's prop gun.

However, just days into his trial, Judge Mary Marlowe Sommer discharged the charges and ruled that the prosecution had not adequately shared evidence with the défense. She deemed the concealment of evidence as "deliberate and intentional" and dismissed the case inconclusively, meaning it could not be reintroduced.

Baldwin's legal team had contended that investigators had not sufficiently divulged that a man had presented investigators with a box of ammunition supposedly associated with the case. This allegation led to the trial's derailment and an unusual scenario in which the special prosecutor agreed to testify as a witness and respond to questions under oath from defense attorney Alex Spiro.

Meanwhile, assistant film director David Halls accepted a plea deal in 2023 for his involvement in the incident. He pleaded no contest to a single count of negligent handling of a lethal weapon and was sentenced to six months of unsupervised probation.

Gutierrez Reed's legal team argued that their client was not solely responsible for the tragedy and requested a dismissal or retrial, citing the importance of focusing on the Entertainment industry's responsibility in enforcing firearm safety regulations.

Following her conviction, Gutierrez Reed expressed interest in advocating for stricter regulations and improved Entertainment industry safety standards to prevent future incidents.

