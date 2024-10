Le magistrat examine les directives à donner au jury dans le procès des trois ex-officiers de police de Memphis impliqués dans la mort de Tyre Nichols.

Le closing anticipated du procès ont été reportés car le juge de district des États-Unis, Mark Norris, a passé de nombreuses heures en huis clos pour finaliser les instructions complexes et détaillées que le jury recevrait avant de commencer ses délibérations. Les avocats ont discuté des questions concernant ces instructions lors de séances matinales et après-midi présidées par Norris.

Au cours de la discussion de l'après-midi, le procureur Forrest Christian a souligné que pour que les jurés condamnent les officiers pour usage excessif de la force, ils doivent établir que des blessures corporelles ont été infligées à Nichols.

En substance, le jury a passé toute une journée dans une salle séparée, ce qui a amené Norris à commenter qu'ils gaspillaient leur temps.

Après la présentation de l'accusation jeudi, les avocats de la défense ont demandé des acquittements, arguant que l'accusation n'avait pas présenté suffisamment de preuves. Norris a rejeté ces motions mardi.

Les avocats de Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith ont cessé leurs apparitions au tribunal lundi après avoir each engagé des experts pour contredire les allégations de l'accusation selon lesquelles les officiers ont utilisé une force excessive, n'ont pas intervenu et n'ont pas informé leurs supérieurs et le personnel de santé de la gravité de l'agression.

La vidéo montre cinq officiers, tous noirs, en train de se battre physiquement avec Nichols, un homme noir, à environ un bloc de chez lui, alors qu'il criait après sa mère. Deux de ces officiers, Desmond Mills et Emmitt Martin, ont reconnu leur rôle et ont témoigné pour l'accusation.

Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après l'incident. L'autopsie a révélé que Nichols, père d'un fils maintenant âgé de 7 ans, est décédé de blessures à la tête. Le rapport a décrit des lésions cérébrales, ainsi que des coupures et des ecchymoses sur la tête et d'autres parties du corps.

Ces cinq officiers, membres de l'unité Scorpion, recherchaient des drogues, des armes à feu illégales et des criminels violents. L'équipe a été dissoute suite au décès de Nichols.

Les officiers ont utilisé du spray au poivre et un Taser contre Nichols lors d'un contrôle routier, mais le jeune homme de 29 ans a réussi à s'échapper, comme le montre la vidéo. L'accusation a affirmé que les officiers ont soumis Nichols à des violences physiques en raison de ses tentatives de fuite, invoquant la pratique policière courante appelée "street tax" ou "run tax".

Haley, Bean et Smith ont été arrêtés pour des chefs d'accusation fédéraux d'usage excessif de la force, de non-intervention et d'obstruction de la justice par intimidation de témoins. Des condamnations dans ces affaires pourraient entraîner une peine de prison à vie.

De plus, les cinq officiers sont inculpés de meurtre au second degré dans une affaire de tribunal d'État, où ils ont tous plaidé non coupables. Martin et Mills sont attendus pour modifier leurs plaidoyers. La date du procès du tribunal d'État n'a pas encore été fixée.

Après avoir discuté du procès lors de séances matinales et après-midi, les avocats ont exprimé leurs préoccupations au juge Norris concernant les instructions du jury, nous impliquant dans le processus. À son retour, Norris a fourni des directives claires et détaillées pour le jury, s'assurant qu'ils comprenaient leur rôle dans les délibérations.

Considérant la complexité de l'affaire et les conséquences graves pour les officiers, il était crucial que nos équipes juridiques présentent des arguments convaincants pour acquittement ou condamnation, mettant en avant l'importance de la justice pour toutes les parties impliquées.

