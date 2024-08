- Le lycéen qui a obtenu les meilleurs résultats est originaire de Wolfenbüttel, dans la région de Basse-Saxe.

Hanover (dpa/ lni) - La ministre de l'Éducation Julia Willie Hamburg des Verts a célébré les meilleures élèves de Basse-Saxe au Parlement de l'État. "Vous avez réalisé des résultatsremarkables. Je ne peux qu'imaginer le contrôle de soi que cela a nécessité ces dernières années", a déclaré la politique verte aux diplômées au Parlement de l'État. Les quatre meilleures étaient invitées, trois ayant assisté à l'événement.

Rieka Pfitzner, élève du Gymnasium im Schloss à Wolfenbüttel, a obtenu le meilleur résultat d'Abitur avec 895 sur 900 points possibles, soit une moyenne de 1,0, selon le ministère de l'Éducation. Elle effectue actuellement un service environnemental volontaire et envisage de suivre une formation d'enseignant. "Je voudrais explorer différents chemins d'abord", a déclaré l ancienne élève.

Plus de 1 800 étudiants n'ont pas réussi à passer l'Abi

Avec des résultats de 894, Clara Sophie Brosig du Gymnasium Adolfinum à Bückeburg (district de Schaumburg), Nora Borowski du Gymnasium à Bleckede (district de Lüneburg) et Janneke Lobeck du Neue Gymnasium à Wilhelmshaven rejoignent Pfitzner dans le groupe d'élite. Deux d'entre elles commenceront leurs études de médecine en octobre. En plus de leurs certificats de réussite, les jeunes filles ont reçu des bons d'éducation : 500 euros pour la première de la classe et 250 euros chacune pour les autres.

Cette année, 28 795 étudiants de Basse-Saxe ont réussi leur Abitur. Un étudiant sur 50 a obtenu une moyenne finale de 1,0.

La moyenne générale des notes était de 2,45, légèrement inférieure à l'année précédente (2,43). C'était mieux que l'année d'avant la pandémie de 2019 avec 2,59. Six pour cent des candidats (1 841) n'ont pas réussi à passer l'Abitur.

