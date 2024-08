Le luxueux yacht néo-zélandais, le Taihoro, subit une chute de 6 mètres.

Un coup dur pour les défenseurs de la Coupe de l'America, la Nouvelle-Zélande : le navire chute de six mètres lors d'une erreur de grue. La gravité des dommages est encore à évaluer. Le chef d'équipe s'inquiète : "Cela nous éloignera certainement de la compétition pendant un certain temps."

Le voilier des champions en titre de la Nouvelle-Zélande pour la 37e Coupe de l'America a connu un incident. Jeudi, lors du début du tour de qualification à Barcelone, le "Taihoro" devait être hissé hors de l'eau. Cependant, l'appareil de levage a échoué, entraînant la chute de six mètres du yacht AC75 sur son berceau, qui n'a pu supporter l'impact. Le chef d'équipe Grant Dalton a décrit l'incident comme "un bruit d'explosion". Heureusement, aucun membre d'équipage n'a été blessé lors de l'incident.

L'examen des dommages, y compris l'électronique complexe, a duré jusqu'à vendredi soir. Cependant, Dalton a exprimé ses préoccupations, "Cela nous éloignera certainement de la compétition pendant un certain temps. Miraculeusement, le mât est resté intact." En tant que mesure d'économie, chaque équipe n'est autorisée qu'à un seul nouveau yacht pour la 37e Coupe de l'America. Par conséquent, les Néo-Zélandais ne peuvent pas immédiatement poursuivre leur phase initiale de participation au tour de qualification.

Bien que cela n'affecte pas immédiatement l'aspect sportif, car la Nouvelle-Zélande ne peut pas accumuler de points dans le tour de qualification et se qualifie automatiquement pour la finale en tant que champion en titre, les cinq autres concurrents vont maintenant courir individuellement pour une place en demi-finale parmi les quatre meilleures équipes. Le premier concurrent sera éliminé le 8 septembre. Les premières des 13 courses finales pour la Coupe de l'America commenceront le 12 octobre.

Une journée faste pour trois équipes

Entre-temps, trois équipes brillent après la première journée. Luna Rossa Prada Pirelli (Italie), Ineos Britannia et Orient Express Racing (France) ont chacun remporté un point de victoire. Les vents légers du premier jour à Barcelone ont réservé quelques surprises. Dans la première course, Orient Express de France a surpassé l'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing, obtenant un départ supérieur, un navire plus rapide et le premier point de victoire. During the second encounter, the favored Italian challengers, Luna Rossa Prada Pirelli, exerted substantial pressure on the defending champions, New Zealand, during the starting phase. However, the Italian team succumbed to the tactically superior Kiwis in the end. This happened before the crane incident. In the third clash, the US boat Patriot became entangled in the calm before the start, while Ineos Britannia thrust forward. In the breathless finale, the Americans struggled against the clock despite their impressive speed. In the fourth skirmish of the day, the French lost to the unstoppable Italians. The challenger round will continue on Friday with four more of the total 30 skirmishes in the double round-robin round, in which each team faces every other team twice.

