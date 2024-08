Le loup-garou est enfin de retour dans les cauchemars de l'Espagne.

Andreas Wolff livre une performance incroyable lors de la demi-finale du tournoi olympique de handball, menant l'équipe DHB en finale. Pour la première fois en 20 ans, l'équipe allemande joue pour l'or. Et le gardien libéré sera longtemps mémorable en Espagne.

Si les meilleurs joueurs espagnols de handball sont au lit ce soir, ils pourraient penser à Andreas Wolff. Le gardien de l'équipe nationale allemande pourrait même hanter leurs rêves. C'est le joueur de 33 ans qui a précédemment brisé tous les rêves olympiques espagnols lors d'une demi-finale olympique palpitante. L'équipe allemande a remporté le match 25:24, grâce en grande partie à Wolff, qui était dans la tête des attaquants espagnols dès le début. Avec l'Allemagne menant 6:3 dès le début, le gardien avait déjà arrêté six balles, terminant avec un nombre incroyable de 22 arrêts. L'Allemagne joue pour l'or olympique pour la première fois depuis 2004.

Surtout lors des dernières minutes de ce thriller, lorsque l'Espagne avait plusieurs occasions de prendre deux buts d'avance, Wolff les a menés au désespoir : il réussissait toujours à mettre un bras, un pied ou une autre partie de son corps massif entre la balle et le but, même à courte distance. Plus ils se rapprochaient de son but, plus l'ombre menaçante du géant de 110 kg et 1,98 m devenait sombre et imposante.

"Nous voulons montrer de quoi nous sommes capables"

"Andi, Andi" scandaient les fans allemands depuis les tribunes du stade de football de Lille, transformé en temple de handball. Et à la fin, lorsque la dernière attaque espagnole se brisa contre le milieu de terrain allemand et que le temps s'écoula sans pitié, ils se ruèrent tous vers leur gardien. "Il a fait de grands arrêts, ça nous a menés en finale", a déclaré Renars Uscins, le meilleur buteur allemand avec six buts en deuxième mi-temps, à propos du joueur décisif sur Eurosport. Wolff a arrêté 49% de tous les balls. "J'ai vu des grands matches de mon gardien", a déclaré l'entraîneur Alfred Gislason, "mais celui-ci est simplement incroyable."

Maintenant, son équipe joue pour la médaille d'or contre les Danois, qui ont surpris en se qualifiant pour la finale contre la Slovénie (31:30). "Nous voulons montrer au monde du handball de quoi nous sommes capables", a déclaré le héros de la demi-finale Wolff, en regardant vers la finale : "Nous avons un dernier pas à faire pour entrer dans l'histoire." Depuis la victoire de la RDA en 1980, aucune équipe allemande n'a remporté l'or olympique. Cela pourrait changer maintenant. Quoi qu'il arrive dimanche, atteindre la finale est déjà une grande victoire pour l'Allemagne, qui s'éloignait progressivement du sommet mondial après l'année dorée de 2016 et fait maintenant un comeback en force.

Mercredi, lors du miracle allemand contre la France (35:34 après prolongation), Wolff n'a pas touché le ballon et a laissé sa place à David Spaeth. Le champion du monde U21 est entré en grande forme et a sauvé la place en demi-finale de l'équipe DHB. Maintenant, Wolff est de retour. "Andi avait l'impression d'avoir arrêté tout pour ce match. Un gardien diabolique qui arrête tout ce qui vient à lui", s'est émerveillé Sebastian Heymann, qui a travaillé dur en défense pour le taux de réussite de sauvetage de conte de fées de Wolff : "Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli. Maintenant, nous voulons faire le dernier pas."

Wolff envoie à nouveau les Espagnols ambitieux dans la vallée des larmes.

