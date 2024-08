Le locataire principal peut résilier le sous-locataire si nécessaire

La peur des locataires d'être expulsés en raison du besoin de leur propriétaire d'utiliser la propriété est courante. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les locataires ont également ce droit - lorsqu'ils sous-louent.

Le propriétaire d'un appartement loué peut mettre fin au bail si lui-même ou des membres de sa famille ont besoin de l'espace de vie, par exemple s'ils souhaitent emménager. Cette raison de mettre fin au bail, connue sous le nom de "besoin d'utilisation personnelle", est probablement familière à beaucoup. Cependant, saviez-vous que les locataires principaux ont également ce droit concernant leurs sous-locataires ? Le magazine "Das Grundeigentum" (No. 15/2024) attire l'attention sur une décision correspondante du tribunal d'instance de Charlottenburg (Affaire No.: 211 C 33/23).

Dans un cas spécifique, un homme avait sous-loué son appartement loué à un ami et à son partenaire. Le locataire principal a régulièrement mis fin à cette sous-location car son frère avec famille était venu d'Iran en Allemagne et avait besoin d'un logement. Malgré cela, les sous-locataires ont refusé de partir. Le locataire principal a alors déposé une demande d'expulsion - avec succès.

La permission de sous-louer n'est pas déterminante

Le tribunal a rendu une décision en faveur du locataire principal. Au moins la dernière notification de résiliation, établie par un avocat, respectait les exigences formelles et temporelles, donc les juges n'ont pu identifier aucun défaut. Les arguments de détresse présentés par les sous-locataires concernant la soi-disant situation tendue du logement à Berlin n'ont pas été suffisants pour empêcher la résiliation et l'expulsion. Les sous-locataires ont dû quitter l'appartement.

Les sous-locations sont courantes dans les logements partagés (WGs), par exemple lorsqu'un étudiant signe un contrat de location avec le propriétaire et loue ensuite des chambres individuelles à d'autres étudiants. Au fait : Que le locataire principal ait ou non la permission de sous-louer n'a pas d'importance pour son droit de mettre fin à la sous-location pour besoin d'utilisation personnelle. Le tribunal a également clarifié cela dans sa décision.

L'association allemande des locataires pourrait trouver cette décision intéressante, car elle met en évidence le droit du locataire principal de mettre fin à une sous-location en raison d'un besoin d'utilisation personnelle, même s'il n'a pas originally la permission de sous-louer. Dans le cas récent, un locataire principal a réussi à expulser ses sous-locataires en raison de cette raison, malgré l'opposition des sous-locataires et leurs arguments concernant la situation du logement à Berlin.

