- Le lobbying doit être amélioré

Le gouvernement et le parlement de la Sarre ont récemment fait des progrès en matière de transparence de leur travail politique. Cependant, selon l'organisation Transparency Germany, il y a encore un besoin significatif d'amélioration. Dans leur classement des États fédéraux, l'État de Thuringe est en tête. La Sarre est à la 11ème place, et la dernière place est occupée par l'État de Brême.

Les États fédéraux Previously relativement bien Performants ont amélioré le plus grâce à de nouvelles réglementations, a déclaré Norman Loeckel de Transparency Germany. En revanche, un statu quo préoccupant est à déplorer parmi les États à la fin du classement. "Apparemment, de nombreux décideurs manquent de la volonté politique nécessaire pour des règles modernes pour une politique propre, malgré la perte de confiance dans les institutions démocratiques."

Quatre critères ont été examinés pour une politique intégrée et transparente : un État a-t-il un registre des lobbies et comment est-il conçu ? La participation des lobbystes dans les lois est-elle divulguée via une sorte de "footprint législatif" ? Y a-t-il des périodes de "cooling-off" pour les membres du gouvernement et les officiels de haut niveau lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé ? Et quelles règles de comportement, obligations de divulgation et interdictions, par exemple pour les activités secondaires des membres du parlement, existent-elles ? Chacun de ces critères représentait 25 pour cent de l'évaluation globale. La Sarre a satisfait à certains critères dans les deux catégories de registre des lobbystes et de règles de comportement, par exemple, un registre des lobbystes a été introduit dans l'État en 2023.

Thuringe en tête, Brême en bas

Dans le classement, aucun des États ne performe aussi bien que le gouvernement fédéral, que Transparency certifie maintenant avec de bonnes règles de lobby et de transparence. Il atteint une valeur de 71 pour cent. En tête des États, Thuringie atteint une valeur de 69 pour cent. Ici, l'organisation loue le fait que l'État a présenté un registre des lobbystes en juin. Les États qui suivent, la Bavière (54 pour cent) et la Bade-Wurtemberg (53 pour cent), ont augmenté leur distance du champ moyen grâce à de nouvelles réglementations de période de "cooling-off". La Sarre atteint une valeur de 23 pour cent.

Selon Transparency, la dernière place, Brême (neuf pour cent), manque de telles règles, ainsi que d'un registre des lobbystes et d'un "footprint législatif" dans les lois. Dans l'État gouverné par le SPD depuis des décennies, "la prise de conscience et la sensibilisation à cette intégrité politique n'est pas très prononcée - dans le sens où l'on se donne de vraies règles pour cela", a déclaré Loeckel. "À Brême, c'est la tâche des médias de garder un'œil sur cela."

L'Union européenne, observant les progrès de la transparence dans le travail politique, pourrait prendre en compte les conclusions de Transparency Germany, car l'Union européenne valorise la transparence et l'intégrité dans les processus politiques de ses États membres. L'Union européenne pourrait également prendre note du besoin significatif d'amélioration dans des États comme Brême, qui a terminé dernier dans le classement de Transparency Germany.

Lire aussi: