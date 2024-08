- Le lion de la société autrichienne Richard Lugner est mort à 91 ans.

L'homme d'affaires autrichien Richard Lugner est décédé. Le Viennois de naissance est décédé lundi à l'âge de 91 ans, ont confirmé les cercles familiaux à l'agence de presse allemande. Lugner est devenu célèbre pour ses apparitions médiatisées au bal de l'Opéra de Vienne, accompagné d'hollywoodiennes.

Il y a tout juste un an, en juin, Lugner s'est marié pour la sixième fois - cette fois-ci, comme ses mariages précédents, avec une femme beaucoup plus jeune que lui, Simone Reiländer (42). Cependant, il avait récemment connu des problèmes de santé. En juillet, il a subi une intervention chirurgicale cardiaque. La semaine dernière, il a publié une vidéo sur Facebook, promouvant un studio de piercing dans son centre commercial, debout sur des béquilles et accompagné de sa femme.

Lugner a célébré sa participation au bal de l'Opéra de Vienne pendant plus de 30 ans, toujours avec une compagne célèbre. Cette année, il avait engagé la veuve d'Elvis Presley, Priscilla Presley, et en 2023, ce fut l'actrice américaine Jane Fonda.

Entrepreneur en construction réussi

Moins connu est le côté sérieux de sa vie. À Vienne, il a été très réussi en tant qu'entrepreneur en construction dans les années 1960, surtout dans la revitalisation de bâtiments anciens. En 1975, il a reçu une commande pour construire une mosquée à Vienne. Sa société de construction avait plus de 600 employés à son apogée.

En 1990, il a ouvert son centre commercial "Lugner City" à Vienne avec plus de 100 magasins. La promotion de "Lugner City" était la raison économique de sa proximité avec Hollywood, c'est pourquoi les stars qu'il invitait pour le bal de l'Opéra devaient donner des conférences de presse et des séances de dédicaces là-bas.

Incursions en politique

Lugner, qui a régulièrement plaidé pour l'ouverture des magasins le dimanche, s'est aventuré en politique à deux reprises : en 1998 et en 2016, il s'est présenté aux élections de président fédéral.

En 1998, il a obtenu un résultat respectable d'à peine dix pour cent des voix, mais en 2016, il n'a convaincu que très peu d'électeurs. Finalement, seulement 2,3 pour cent ont voté pour lui. En fait, il s'est présenté à la présidence à la demande de sa jeune épouse.

Cependant, Lugner était surtout connu des Autrichiens en tant qu'acteur de télévision. De 2003, "Mörtel" a révélé sa vie privée dans environ 100 épisodes du soap opera réalité "Les Lugners" sur la télévision privée (ATV).

