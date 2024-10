Le linebacker de Buffalo Von Miller est suspendu pour quatre matchs pour avoir enfreint les règles de conduite de la NFL.

La NFL a annoncé que Miller pourra réintégrer l'équipe des Bills le 28 octobre, après leur match de la semaine 8 contre les Seahawks de Seattle. Cette information a été communiquée dans un communiqué publié par Buffalo, conformément à la déclaration de la ligue.

La NFL n'a pas donné de raisons concernant la suspension de Miller, mais celle-ci est liée à une suposée dispute domestique au Texas en 2023. CNN a contacté la NFL pour obtenir plus de précisions.

De même, CNN a contacté les représentants de Miller et les Bills pour obtenir leur point de vue sur la situation.

Selon un affidavit d'un mandat d'arrêt du Dallas Police Department de 2022, Miller était accusé de violences physiques envers sa partenaire enceinte. Elle aurait déclaré qu'après une dispute verbale, Miller lui avait demandé de quitter leur appartement à Dallas.

L'affidavit indique que, tandis que la femme rassemblait ses affaires, Miller s'est approché d'elle et a commencé à la pousser et à la bousculer tout en lui demandant de partir. Elle a également déclaré que Miller avait appuyé deux fois sur son cou avec sa main, mais qu'elle pouvait encore respirer. Miller aurait ensuite quitté l'appartement après que la femme ait indiqué son intention d'appeler la police. Le rapport de police mentionne des blessures mineures sur la main gauche de la femme ainsi que des ecchymoses au cou, compatibles avec une pression exercée sur le cou. Des ecchymoses ont également été découvertes sur son abdomen et son bras gauche.

À l'époque, l'incident présumé s'est produit pendant la semaine de repos des Bills en 2023, alors que Miller se trouvait dans son État natal. Il s'est ensuite rendu au Glenn Heights Police Department et a été libéré sous une caution de 5 000 dollars.

Miller a nié les allégations de violences domestiques contre lui, les qualifiant de «complètement fausses» et «exagérées et mal interprétées».

En fin de 2023, CNN affiliée WFAA a rapporté avoir contacté la petite amie de Miller par texto, et elle aurait affirmé que «les choses avaient été lourdement mal présentées». Elle a qualifié l'incident de «malentendu» et de «dispute verbale chaude».

Aucune charge n'a été retenue contre Miller, et il a déclaré en juillet 2023, selon AP, qu'il voulait «laisser tout cela derrière lui et se concentrer uniquement sur le football».

Depuis son arrestation, Miller a conservé sa place chez les Bills et a participé à tous les matchs de la saison. Champion des Super Bowls à deux reprises et l'un des meilleurs plaqueurs de passe de la dernière décennie en NFL, Miller a signé un contrat de six ans

