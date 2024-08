- Le lieu recherche des rameurs frais pour des excursions en eau dans les canaux.

Les Gondoliers Icônes et Leurs Bateaux Noirs Dominent le Ciel de Venise: Chaque jour, les gondoliers de Venise, vêtus de chemises rayées et de chapeaux de paille, manœuvrent habilement leurs bateaux dans les canaux labyrinthiques de la ville. Malheureusement, il semble qu'il n'y en ait pas assez de ces navigateurs dans cette ville lagunaire du nord de l'Italie. La municipalité de Venise cherche de nouveaux gondoliers et a lancé un programme de formation pour cette profession ancienne.

Cependant, rejoindre cette profession n'est pas une promenade de santé. Les licences pour les gondoles sont rares. Selon les rapports locaux, seulement environ 440 gondoliers possèdent ces permis convoités. Intéressamment, ces licences sont souvent héritées et transmises de génération en génération. L'admission au programme de formation est également difficile.

Des cours d'anglais et la gestion des touristes

Jusqu'à mardi dernier, les personnes souhaitant participer à ce programme pouvaient postuler. Selon l'annonce, le programme comprend des composantes théorique et pratique, ainsi qu'un test de rame. Les étudiants apprennent les bases du droit maritime et de l'histoire de l'art de Venise. Des cours d'anglais sont également proposés pour faciliter la communication avec les touristes. Le cours enseigne également aux participants la bonne façon de traiter avec les touristes.

La partie la plus cruciale du cours de 40 heures est le segment pratique, où des gondoliers expérimentés enseignent la technique de rame à l'envers caractéristique. Ensuite, il y a un examen rigoureux. Après réussite, les participants reçoivent un certificat qui leur permet de passer un examen à la Chambre de commerce de Venise. Réussir cela leur donne une licence pour faire fonctionner une gondole. Les participants doivent payer eux-mêmes la formation, qui coûte environ 800 euros.

L'an dernier, le gouvernement municipal a augmenté les prix pour les promenades en gondole. Une promenade de 30 minutes pendant la journée coûte 90 euros, et après 19h00, le prix passe à 110 euros. Avec environ 15 millions de visiteurs par an, Venise est l'une des villes les plus visitées au monde. Dans une tentative de gérer les foules de touristes, la ville a expérimenté une taxe pour les visiteurs d'une journée pendant les mois d'été.

Pour servir efficacement les nombreux touristes à Venise, l'éducation et la formation sont cruciales pour les gondoliers potentiels.

