Le lien entre la Carinthie et l'économie circulaire est important.

Le secteur du plastique a prospéré pour devenir une puissance économique et un catalyseur d'innovation en Autriche. Selon vous, quels avantages la situation de la Carinthie offre-t-elle pour le développement économique et la collaboration dans ce domaine?

Harald Kogler: Le plastique est un matériau que nous ne pouvons pas nous passer dans notre vie quotidienne. Cependant, il a souvent été critiqué en tant que produit à base de pétrole qui ne se décompose pas naturellement et a été jeté de manière irresponsable. En conséquence, il se trouve partout, y compris dans la nature. Le plastique est essentiel pour nos technologies et notre vie quotidienne, mais il n'est pas facilement remplacé dans tous les cas. C'est pourquoi il est crucial d'établir une économie circulaire. La société est également confrontée à un défi : nous devons collecter, séparer et recycler le plastique, et cela fonctionne réellement.

Quelles sont les qualités uniques de l'industrie régionale du plastique en Carinthie?

Harald Kogler: Nous avons des pionniers et des leaders technologiques en Carinthie, et ces avancées doivent être exploitées. Derrière eux se trouvent des réseaux et des clients, et nous sommes reconnus dans le monde entier pour ces entreprises. Cela est également visible dans les anciens établissements comme PreZero et Steinbeis, où des étrangers ont reconnu l'expertise et les ressources disponibles ici. Et c'est ce que je considère comme clé. Bien sûr, la Carinthie est belle. Mais on peut trouver des endroits beaux partout. Cependant, un réseau comme celui-ci et des gens qui sont passionnés par le sujet et le font avancer, ce n'est pas si courant.

Pouvez-vous fournir des informations sur la manière dont la coopération fonctionne en Carinthie et quels résultats elle produit?

Harald Kogler: Un excellent exemple est le projet "EPSolutely" dirigé par Fraunhofer Austria. Il s'agit d'un projet interrégional que nous avons mis en œuvre à l'échelle nationale. En collaborant avec des partenaires de différentes étapes de la chaîne de valeur, nous développons des concepts pour une économie circulaire fonctionnelle de l'EPS. Les résultats de ce projet servent de référence en Europe. Il est bénéfique pour nous qu'il y ait plusieurs joueurs dans notre segment en Autriche qui sont actifs dans différentes régions. Nous couvrons les États fédéraux de Carinthie et de Styrie. Maintenant, nous avons un réseau complet où nous pouvons renvoyer les déchets d'EPS aux entreprises et les transformer à nouveau en matière première.

Harald Kogler: Bien sûr, je suis partial sur cette question, étant donné que j'ai été le président fondateur du KWF (Fonds de développement économique de la Carinthie) et le directeur général de BABEG (Société de peuplement et de participation d'entreprise de la Carinthie). Cependant, je crois que BABEG est une organisation compétente qui fournit un soutien et un service exceptionnels aux entreprises intéressées par l'installation en Carinthie. C'est également un excellent point de contact international. Le KWF, avec son équipe réduite, gère le financement lorsqu'il est applicable, en se concentrant plus sur les petites et moyennes entreprises et le secteur de la R&D.

La première édition de CIRPLEX, une combinaison de congrès et de salon, aura lieu à Klagenfurt en 2025. Les visiteurs auront l'opportunité de witnesser le recyclage en direct et dans un véritable environnement industriel. Quelles sont vos attentes pour cet événement?

Harald Kogler: Nous travaillons dur pour préparer un programme engageant avec des conférenciers principaux impressionnants, y compris BASF, et EUMEPS, l'Association européenne des fabricants de polystyrène expansé, sera également présente, ainsi que de nombreux autres exposants de premier plan. Je suis confiant que l'assistance à l'événement en vaudra la peine.

Dans le contexte de la promotion d'une économie circulaire, la situation stratégique de la Carinthie offre un accès aux industries et aux marchés clés, facilitant la collaboration et l'échange de connaissances. En exploitant les avancées technologiques de la région dans le secteur du plastique, telles que le projet "EPSolutely", cela encourage le développement de solutions innovantes pour une industrie du plastique durable.

