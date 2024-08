- Le lien durable de Bond avec Pierce Brosnan reste intact.

During the tournage de "Meurs un autre jour" (2002), le film 007, Pierce Brosnan (71) a laissé une marque indélébile sur Halle Berry (58). Dans une interview récente accordée à "Wired", l'actrice qui incarnait l'agent secret Jinx a déclaré : "Il sera toujours mon Bond." Elle a ensuite loué Brosnan, déclarant : "Je suis fan de Pierce Brosnan. Il a ranimé ma confiance en les hommes avec ce film. Il n'y a pas d'homme plus doux que Pierce Brosnan."

Avant de jouer dans un film Bond, Berry a admis que ce n'était pas dans ses ambitions d'actrice. Toutefois, elle a exprimé sa gratitude, déclarant : "Faire partie d'un [film Bond] donne l'impression d'être partie intégrante de l'histoire du cinéma. Ces films sont iconiques et feront toujours partie de notre histoire. Je me sens incroyablement bénie d'avoir fait partie de l'un d'entre eux, surtout avec Pierce."

La popularité du personnage de Berry, la girl Bond Jinx, était telle que les producteurs ont même envisagé un spin-off pour elle. En 2020, "Variety" a rapporté que le projet avait été mis de côté en raison des réticences de MGM quant à un budget de 80 millions de dollars. Berry a exprimé sa déception, déclarant : "C'était un coup dur. C'était en avance sur son temps. Personne n'était prêt à investir autant d'argent dans une star noire féminine d'action. Ils étaient incertains de sa valeur à l'époque."

