- Le lien amical entre un politicien du CDP et Weil se transforme en tension

CDU Bernd Althusmann, évoquant la défaite de son parti lors des élections régionales, suggère que sa relation amicale avec le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), a pu jouer un rôle. "Peut-être ai-je un peu retenu mes coups pendant la campagne à cause de cela", a-t-il déclaré au "Nouveau Journal d'Osnabrück". À 57 ans, il était le candidat principal de la CDU aux élections de 2017 et 2022, toutes deux perdues face à Weil. De 2016 à 2023, il a été le président de la CDU dans le Land, ayant précédemment occupé le poste de ministre de la Culture en Basse-Saxe de 2010 à 2013 et celui de ministre de l'Économie et de vice-ministre-président sous Weil de 2017 à 2022.

"I'm not departing with resentment," Althusmann emphasized. He admitted to having accomplished almost everything, apart from the position of Minister President, which he desperately wanted. "I truly wished I could have had that and went after it with fervor," the politician shared.

Althusmann mentioned that his pleasant relationship with Weil might have influenced his approach during the 'Election to the Landtag' in 2017 and 2022. Despite his losses, he expressed his eagerness to hold the position of Minister President in these elections.

Lire aussi: