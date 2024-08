- Le licenciement initialement contesté de Vogt a été accueilli avec satisfaction par Union Svensson

Le retour de Bo Svensson à Mayence a été fructueux, sinon entirely triomphal alors que l'entraîneur de l'Union regagnait ses pénates. Le Danois de 45 ans, aux antécédents riches sur le Rhin, a considéré le match nul du premier match de Bundesliga de la saison comme "satisfaisant". "Comme prévu, le match a été disputé, comme le sont généralement les rencontres entre Mayence et l'Union", a commenté Svensson, "chaque équipe a eu ses opportunités jusqu'à la fin du match."

La connexion émotionnelle de l'ancien joueur, entraîneur et entraîneur de la jeunesse de Mayence, qui a accueilli son plus jeune fils dans la ville, était palpable avant le coup d'envoi. Svensson s'est senti mal à l'aise en se dirigeant vers le banc des visiteurs, mais il a réussi à rester concentré pendant le match : "Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces sentiments." L'égalisation marquée par le nouveau joueur de l'Union, Laszlo Benes, à la 74e minute, après le but de Nadiem Amiri pour Mayence 21 minutes plus tôt, a quelque peu soulagé la tension pour le Danois.

Benes cherchait la victoire

Le buteur lui-même s'est senti insatisfait d'un simple match nul. Il avait espéré obtenir les trois points pour l'Union et retourner à Berlin victorieux. "Après l'égalisation, nous avons eu des occasions de remporter la victoire", a déclaré Benes, "avec quelques améliorations mineures, nous aurions peut-être remporté les trois points".

La performance de l'équipe était plus importante que le résultat lui-même. L'Union a montré une amélioration de sa performance une semaine après sa performance décevante lors de la victoire 1:0 en DFB-Pokal contre le Greifswalder FC de cinquième division. "Même après avoir été menés, nous sommes restés calmes et avons bien réagi", a déclaré le milieu de terrain Rani Khedira.

Le directeur sportif, Horst Heldt, était également satisfait des premières performances de l'équipe, bien qu'il y ait encore de la place pour l'amélioration. Il a également laissé entendre que des modifications supplémentaires de l'équipe pourraient intervenir avant la date limite de transfert le week-end prochain. "Nous sommes loin d'en avoir fini", a admis Heldt lors de l'émission "Doppelpass" de Sport 1.

Début à domicile contre St. Pauli

Kevin Vogt, le dernier ajout de l'Union en provenance de Hoffenheim, devrait se remettre de sa blessure subie lors du précédent match. "Pas de dommages permanents pour Kevin Vogt", a rapporté l'Union via WhatsApp, "pas de dommages structurels n'ont été observés sur les images".

Il reste incertain si Vogt sera en mesure de récupérer à temps pour le prochain match, prévu pour vendredi contre le FC St. Pauli à leur stade

Lire aussi: