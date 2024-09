Le Liban subit sa journée la plus meurtrière depuis près de vingt ans en raison des attaques israéliennes.

La peur et la dévastation ont saisi les citoyens du Liban lorsque des missiles israéliens ont coûté la vie à au moins 492 personnes, dont de nombreux enfants, et en ont blessé plus de 1 600, selon les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que leurs frappes militaires du lundi avaient détruit 1 600 actifs du Hezbollah au Liban, laissant entendre une possible invasion terrestre.

Plusieurs nations ont exprimé leur inquiétude quant au risque croissant d'un conflit régional de plus grande envergure et ont appelé à une pression internationale pour atténuer les tensions. Curieusement, ni Israël ni le Hezbollah n'ont qualifié la récente escalade de guerre.

Que s'est-il passé ?

Le lundi fatal, Israël a brutalement intensifié ses frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban, touchant diverses zones cibles. Le bilan de morts a été le plus élevé depuis la guerre de 2006, avec une destruction généralisée dans de nombreuses parties du pays, en particulier dans les régions sud et est, près de la frontière Liban-Syrie où le Hezbollah a une influence significative.

Dans son assaut brutal, Israël a tué et blessé de nombreux femmes, enfants et personnel médical, selon le rapport du ministère de la Santé du Liban. Distinguer les civils des miliciens dans ces zones cibles s'avère difficile, car les positions stratégiques du Hezbollah coïncident souvent avec des quartiers résidentiels et des villages.

Selon les rapports, parmi les cibles du Hezbollah figuraient des "missiles de croisière" à longue portée, des roquettes et des ogives explosives, selon le porte-parole militaire israélien Daniel Hagari. Israël affirme que ces munitions étaient stockées dans des maisons civiles.

Les notifications d'Israël ont commencé à inonder les téléphones des citoyens par messages texte et appels, les exhortant à évacuer sans délai. Des numéros inconnus et même des stations de radio libanaises populaires ont été inondés d'avertissements d'évacuation israéliens. L'armée israélienne a également suggéré que les civils libanais quitten les zones habitées par le Hezbollah, en particulier les régions utilisées pour le stockage d'armes.

Les résidents ont à peine eu le temps de chercher refuge avant que les bombardements ne commencent. Un résident de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, a déclaré avoir entendu des explosions dès 5 heures du matin, heure locale, le lundi.

Les écoles et les universités de la région ont reporté les cours, et les vols ont été suspendus ou détournés de Beyrouth. De nombreux établissements d'enseignement ont aidé à héberger ceux qui cherchaient refuge.

Le mardi, le Hezbollah a riposté en tirant plusieurs salves de roquettes sur le nord d'Israël, ciblant la base aérienne de Ramat David, l'aérodrome de Meggido et la base d'Amos située près de la ville israélienne d'Afula.

En conséquence, le gouvernement israélien a déclaré un "état spécial" dans tout le pays, lui permettant de limiter les activités des civils, notamment en limitant les rassemblements et les activités de groupe.

Les civils ont-ils été blessés ?

Israël a affirmé avoir ciblé l'infrastructure du Hezbollah, mais des images vidéo ont montré une destruction importante des zones résidentielles et le bilan élevé de morts a reflété l'intensité et la brutalité des frappes.

La perte de vie inimaginable en une seule journée - près de 500 - était proche de la moitié du total des pertes libanaises pendant l'ensemble de la guerre de 34 jours entre Israël et le Hezbollah en 2006.

Des avions israéliens ont survolé diverses régions du pays, y compris le Mont-Liban, où le Hezbollah n'a pas une forte présence.

L'ambassadeur du Liban à l'Assemblée générale de l'ONU a rapporté une importante sortie de personnes cherchant refuge dans les pays voisins. Une ONG libanaise a estimé que plus de 100 000 personnes avaient été déplacées.

Les résidents ont décrit la vue de bâtiments qui s'effondrent et de villes vides, tandis que les images et les vidéos montraient un trafic lourd sur les routes dans les deux sens alors que les citoyens tentaient de s'échapper.

Un porte-parole militaire israélien a affirmé avoir fait de son mieux pour minimiser les dommages aux civils libanais. Malgré cela, Netanyahu a accusé le Hezbollah d'utiliser les civils comme boucliers tout en lançant des roquettes contre les citoyens israéliens.

Pourquoi Israël frappe-t-il le Liban ?

Le Hezbollah et Israël ont une longue histoire de conflits, mais les échanges intensifiés entre les deux parties ont augmenté depuis l'offensive d'Israël contre Gaza en octobre dernier, suite à l'attaque mortelle du Hamas contre Israël.

L'implication du Hezbollah dans l'attaque contre Israël et ses alliés depuis le début de la guerre de Gaza est due à son association avec l'alliance dirigée par l'Iran qui comprend le Yémen, la Syrie, Gaza et l'Irak. Le Hezbollah a juré de continuer à attaquer les cibles israéliennes tant que le conflit en Gaza se poursuivra.

Les confrontations exacerbées ont de nouveau mis le Moyen-Orient au bord d'une guerre totale.

Il y a à peine une semaine, le Hezbollah a connu de lourdes pertes suite à une double attaque d'Israël. Des talkies-walkies et des talkies-walkies appartenant à des membres du Hezbollah ont explosé simultanément dans tout le pays, suivis d'une frappe israélienne sur un bâtiment abritant de nombreuses personnes dans un quartier densément peuplé du sud de Beyrouth. Au moins 45 personnes, dont un commandant de haut rang, de nombreux autres responsables et des femmes et des enfants, ont perdu la vie dans l'attaque mortelle.

Les jours suivants ont vu certains des échanges de tirs les plus intenses entre Israël et le Hezbollah depuis le début du conflit en Gaza, alors que le Hezbollah a lancé des projectiles plus profondément dans le territoire israélien que jamais auparavant, et Israël a riposté en bombardant le sud du Liban avec de nombreux projectiles.

Alors qu'Israël cherchait à atteindre un nouvel objectif dans la guerre, qui était de faire revenir les résidents déplacés à leurs maisons près de la frontière nord, après leur évacuation en raison des attaques du Hezbollah, c'est lundi que Netanyahu a annoncé des changements dans l'"équilibre de la sécurité" au nord, et la destruction de nombreux missiles et roquettes destinés aux villes et aux citoyens israéliens.

Bien que militairement affaibli et ayant vu ses méthodes opérationnelles secrètes exposées, le numéro deux du Hezbollah a déclaré le début d'un "nouveau chapitre" dans les confrontations, les qualifiant de "bataille sans limites".

Bien que les frappes aériennes, les attaques et la rhétorique hostile des deux côtés d'Israël et du Hezbollah suggèrent qu'ils sont en conflit direct, aucune des deux parties n'a officiellement déclaré la récente escalade comme une guerre totale.

Herzi Halevi, chef de l'armée israélienne, a déclaré qu'ils se préparent pour les phases suivantes, et Netanyahu, dans son discours télévisé, a assuré au peuple libanais qu'Israël n'est pas en guerre contre eux, mais contre le Hezbollah.

L'Iran a émis des avertissements de "conséquences dangereuses" en réponse aux frappes, son président ayant déclaré à CNN lundi que la situation risque d'allumer un conflit régional plus large.

Des efforts sont déployés par la communauté internationale pour réduire les tensions, avec le Qatar, médiateur clé dans les pourparlers entre Israël et le Hamas, déclarant que la région est au bord de l'abîme. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des frappes.

Leon Panetta, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis et ex-chef de la CIA, a déclaré à CNN que la situation avait "dépassé un seuil critique", et a mis en garde contre le fait que "nous nous dirigeons inexorablement vers un conflit plus large".

Les chefs d'État sont attendus à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine, et des efforts sont déployés en coulisses pour persuader Israël de ne pas accentuer davantage la tension et de lancer une invasion terrestre au Liban.

Malgré le fait qu'elle soit l'allié le plus proche d'Israël et son principal fournisseur d'armes, les États-Unis et ses partenaires cherchent une solution diplomatique.

Les États-Unis estiment qu'Israël ni Hezbollah ne souhaitent une guerre à grande échelle, mais la principale préoccupation est que l'Iran, principal soutien du Hezbollah, pourrait intervenir, selon des officiels américains interrogés par CNN.

La couverture de CNN a été réalisée par Sarah El Sirgany, Tamara Qiblawi, Hira Humayun, Tamar Michaelis, Karen Smith, Hamdi Alkhshali, Mick Krever, Lucas Lilieholm, Irene Nasser, Mitchell McCluskey, Jennifer Hansler, Natasha Bertrand, Oren Liebermann, Kylie Atwood et Mostafa Salem.

La communauté internationale a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'un conflit plus large au Moyen-Orient, appelant à une pression mondiale pour désamorcer les tensions entre Israël et le Hezbollah au Liban. Les événements au Liban ont attiré l'attention des chefs d'État, qui doivent se réunir à l'Assemblée générale de l'ONU, avec des efforts pour empêcher une escalade supplémentaire.

