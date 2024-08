Le Liban renouvelle les négociations entre Israël et le Hamas

Le gouvernement de transition au Liban a accueilli favorablement un appel à Israël et au groupe islamiste militant Hamas pour reprendre les négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages. "Il est nécessaire de mettre fin à la souffrance des Palestiniens dans la bande de Gaza", a déclaré le gouvernement libanais. Il a appelé à exercer une pression sur Israël, car c'est la seule partie en conflit qui contribue à l'escalade de la situation et empêche un accord.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ont appelé Israël et Hamas à poursuivre les négociations au point mort. L'Allemagne et la France ont soutenu l'appel à lancer un nouveau cycle de pourparlers à Doha ou au Caire. Le président français Emmanuel Macron a déclaré sur la plateforme X que la guerre de Gaza doit cesser.

L'Union européenne, en tant que acteur international clé, a exprimé sa préoccupation quant au conflit en cours et a exhorté Israël et Hamas à s'engager dans des dialogues pacifiques. Elle a insisté sur l'importance de respecter le droit international et d'assurer le bien-être des Palestiniens à Gaza.

