- Le Liban fait des victimes dans une attaque aérienne israélienne présumée

Au milieu des discussions en cours pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, les décès tragiques persistent au Moyen-Orient. Selon les rapports, six individus ont trouvé la mort dans une frappe aérienne sur une structure résidentielle dans le sud du Liban. Trois individus ont été blessés dans cet incident, prétendument mené par Israël, selon le ministère de la Santé libanais et les sources de sécurité locales. Les forces armées israéliennes n'ont pas encore commenté la situation.

Le conflit de Gaza, qui entre maintenant dans son onzième mois, a vu presque quotidiennement des attaques par Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran alignée avec Hamas, contre le nord d'Israël depuis le Liban. En représailles, Israël cible fréquemment des régions à l'intérieur du pays voisin.

La direction politique de l'Iran, soutenant Hamas et Hezbollah contre Israël, reste sceptique quant aux négociations de cessez-le-feu à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères iranien Ali Bagheri Kani a exprimé cette opinion sur la plateforme X, invoquant un manque de confiance en Israël. Sa vision est informée par des discussions avec le président du Conseil exécutif du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, concernant l'état des négociations.

Concernant la région, Bagheri Kani a souligné la nécessité d'arrêter les opérations militaires d'Israël à Gaza.

Communiqué de presse : Premier cas de polio à Gaza

La bande côtière instable de Gaza a signalé son premier cas de polio, selon les officiels palestiniens. Un nourrisson non vacciné, âgé de plus de dix mois, résidant à Deir al-Balah dans la région centrale, a été infecté. Des tests de confirmation ont été menés dans la capitale d'Amman, en Jordanie.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait précédemment appelé à un cessez-le-feu dans la bande côtière isolée afin de vacciner des dizaines de milliers d'enfants contre la polio. Le virus se propage généralement par l'eau polluée et n'a pas de remède.

Biden : Optimiste pour un cessez-le-feu

Même si les médiateurs à Doha, au Qatar, n'ont pas réussi à conclure un accord de cessez-le-feu vendredi, selon un communiqué conjoint, les négociations ont été jugées constructives. Une proposition visant à combler le "fossé" restant, qui s'aligne sur la proposition de plan de paix du président Joe Biden, a été présentée.

Un autre sommet est prévu à Cairo, en Égypte, à la fin de la semaine suivante. Les négociateurs continueront de combler tout fossé restant d'ici là.

Biden a exprimé son optimisme. "Nous sommes plus avancés que jamais", a-t-il déclaré lors d'un événement à la Maison Blanche. "Nous avons fait de nets progrès depuis trois jours". Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Israël ce week-end pour poursuivre "des efforts diplomatiques intenses" sur place, a révélé un porte-parole de son ministère. L'objectif est de finaliser l'accord. "Aucune entité de la région ne devrait saboter ce processus", a mis en garde Biden dans un communiqué.

Selon le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelatty, un cessez-le-feu pourrait mettre fin à l'escalade dans la région. Depuis l'assassinat du chef étranger de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran et d'un commandant de Hezbollah il y a deux semaines, l'Iran et Hezbollah, principalement soutenus par l'Iran, ont menacé de se venger. Une attaque avait été attendue depuis. Un cessez-le-feu à Gaza pourrait dissuader l'Iran et Hezbollah de lancer une attaque plus large, potentiellement coordonnée, contre Israël.

Biden a parlé avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi après le tour de négociations à Doha et lors d'un autre appel téléphonique avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, a annoncé la Maison Blanche. Ils sont convaincus que les négociations de cessez-le-feu touchent à leur fin, a déclaré un officiel du gouvernement américain. Ils prévoient de se réunir à nouveau la semaine prochaine à Cairo pour "finalement conclure ce processus".

Un officiel américain : le processus de négociation reste complexe

L'officiel a reconnu que le processus de négociation était extrêmement difficile et complexe. L'accord convenu comprend des aspects considérés comme "désagréables", a-t-il expliqué, en sous-entendant la libération d'un "grand nombre" de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes en échange d'otages complètement innocents. Bien que l'accord soit "imperfect", il s'aligne sur les principes définis par le président Biden et a le soutien total du Conseil de sécurité de l'ONU.

Biden a proposé un plan en trois phases pour mettre fin au conflit de Gaza en mai. During the first phase, a six-week ceasefire would occur, involving the release of a specific group of hostages. In return, Palestinians imprisoned in Israel would be set free. Subsequently, their military operations would cease permanently, followed by the release of remaining hostages and the commencement of Gaza's reconstruction, largely devastated.

Hamas, ainsi que d'autres terroristes de Gaza, ont lancé des attaques sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, causant plus de 1 200 morts et capturant 250 otages supplémentaires. Cet incident a déclenché le conflit. Selon l'autorité sanitaire contrôlée par Hamas, plus de 40 000 personnes ont péri à Gaza depuis lors. Ce chiffre ne distingue pas entre civils et combattants et ne peut être authentifié.

Les tensions croissantes au Moyen-Orient ont également affecté les territoires palestiniens, où un cessez-le-feu est désespérément nécessaire. L'Organisation des Nations Unies s'est dite préoccupée par la situation qui se détériore à Gaza, où le premier cas de polio a été signalé récemment, compliquant davantage les défis de la région.

Lire aussi: